УЕФА присудил техническое поражение сборной Норвегии в матче Лиги наций с Румынией

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УЕФА присудил сборной Норвегии по футболу техническое поражение в матче пятого тура группового этапа Лиги наций с Румынией.
УЕФА присудил техническое поражение сборной Норвегии в матче Лиги наций с Румынией
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба Норвежской федерации футбола.

«Дисциплинарный комитет УЕФА сегодня рассмотрел ситуацию с отменой матча между Румынией и Норвегией. УЕФА решил присудить Норвегии поражение со счётом 0:3», — говорится в письме. 

Также отмечается, что у норвежцев есть пять дней на то, чтобы оспорить данное решение. 

Скандинавы не смогли вылететь на игру с Румынией из-за положительного результата теста на коронавирус у одного из футболистов команды. В результате Минздрав Норвегии запретил сборной страны принимать участие в этой встрече.

Ранее коронавирус вынудил IIHF отменить 18 международных турниров.

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