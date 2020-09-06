Загитова в роли телеведущей, шутка Плющенко о рейтинге и эксперименты Медведевой: что обсуждают в мире фигурного катания

Евгения Медведева начала осваивать новый музыкальный инструмент, а Елизавета Туктамышева подвела итоги лета. Алина Загитова может стать ведущей «Ледникового периода», а Наталья Забияко планирует начать карьеру в сфере кино. Евгений Плющенко пошутил по поводу рейтинга упоминания популярных людей в СМИ, а болельщица сплела куклу Этери Тутберидзе. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Медведева на презентации «Авангарда» и участие Загитовой в «Ледниковом периоде»

Российская фигуристка Евгения Медведева продолжает проявлять себя как разносторонняя личность. Многие уже знают о её увлечении рисованием, в котором она постоянно прогрессирует. Теперь двукратная чемпионка мира решила освоить укулеле и уже делает первые шаги на этом пути.

«Никогда не переставай учиться», — подписала одно из первых фото с инструментом Медведева.

Кроме того, на минувшей неделе фигуристка попробовала себя в роли ведущей. Команда Континентальной хоккейной лиги «Авангард» пригласила её на презентацию своих новичков. Медведевой доверили объявлять имена легионеров и выдавать им игровые свитера.

«В 2015 году я открывала чемпионат мира в Москве. Это был единственный раз, когда я держала в руках клюшку по-настоящему», — вспомнила Медведева перед началом церемонии.

В скором времени ещё одна именитая спортсменка может стать звездой телевидения. По информации СМИ, Алина Загитова согласилась вести новый сезон популярного телешоу «Ледниковый период», премьера которого намечена на осень. Официального подтверждения этой информации пока нет, но судя по тому, что олимпийская чемпионка Пхёнчхана-2018 пока не заявлена ни на один этап Кубка России, можно предположить, что она может соответствовать истине. По имеющимся данным, процесс переговоров с фигуристкой был долгим, однако в итоге она дала своё согласие.

Загитова пользуется большой популярностью не только на родине, но и за её пределами. Например, её имя зачастую попадает в японскую прессу. Так, журналисты специализирующегося на моде издания Forza Style проанализировали эволюцию внешнего вида ученицы Этери Тутберидзе. По их мнению, она значительно преобразилась с момента своего выступления на Играх в Южной Корее.

«С зимней Олимпиады в Пхёнчхане минуло немного лет, но внешне Загитова просто преобразилась. Как это возможно?! — цитирует статью «Чемпионат». — Три года прошло после золота Пхёнчхана, когда Загитовой было всего 15. Сейчас она повзрослела и стала милее».

Склонностью к творчеству отличаются не только спортсмены, но и их поклонники. Так, Вероника Белоусова совместила два увлечения — фигурное катание и рукоделие — и теперь своими руками плетёт куклы спортсменов. В общей сложности в её коллекции 17 экземпляров, а последней на данный момент стала кукла Тутберидзе. Девушка кропотливо воспроизводит даже самые мелкие детали, поэтому в каждой работе действительно можно уловить сходство с живым прототипом.

«Будучи ребёнком, моя мама мечтала заниматься этим видом спорта, но финансовые возможности не позволяли. Видимо, её нереализованные мечты плавно перешли ко мне. Хотя в детстве фигуристкой быть я не хотела, и только к годам 15 я поняла, что мне нравится фигурное катание. Теперь, когда становиться олимпийской чемпионкой немного поздновато, я решила этих самых чемпионок вязать», — рассказала про своё увлечение Белоусова.

Итоги лета Туктамышевой и открытия Тарасовой

Елизавета Туктамышева на минувшей неделе подвела итоги ушедшего лета. В июне она поделилась списком планов на ближайшие три месяца, а теперь «отчиталась» об их исполнении.

«Рассвет на заливе не встретила и по каналам не покаталась. Зато сполна насладилась белыми ночами и съела шаверму с Валерией Максимовой. Кто бы сомневался, что пункт с едой будет выполнен», — пошутила Туктамышева.

Вероятно, некоторым болельщикам будет сложно представить, что у столь уверенной в себе и жизнерадостной фигуристки, как Туктамышева, могут возникнуть психологические проблемы. Однако девушка призналась, что в период спада в карьере она обратилась к специалисту, который помог преодолеть трудности.

«Спортсмен должен быть сильной личностью, и многие люди, занимающиеся профессиональным спортом, хотят быть уверенными в себе. А обращение к специалисту для них значит обратное. Но это не слабость, работа с психологом — это для взрослых личностей», — приводит её слова ТАСС.

В свою очередь, Евгения Тарасова, выступающая в паре с Владимиром Морозовым, вспомнила их первое знакомство с Туктамышевой. По её словам, оно произошло десять лет назад на соревнованиях в Нижнем Новгороде. С тех пор коллег связывают тёплые отношения.

«Лиза с первой же встречи запомнилась очень лучезарной, эмоциональной. Мне нравилось находиться с ней рядом, потому что она была очень игривая, весёлая и общительная, а я чуть скромнее, но вместе мы могли и похулиганить. Такой Лиза позитивный человек с самого детства! Сейчас она такая же, какой и была», — рассказала Тарасова «Матч ТВ».

К новому сезону Тарасова и Морозов готовятся в США под руководством Марины Зуевой. Фигуристка призналась, что ей было несложно привыкнуть к местной жизни, учитывая, что в городке, где они живут во Флориде, много эмигрантов из России. При этом было и то, что её поразило в Америке.

«Непривычно было, что во Флориде круглый год лето. А в обывательском плане поразили продукты. Помню, уезжая в марте на несостоявшийся чемпионат мира, оставила в холодильнике сливки и лук. Потом мы застряли на карантине, проводили сборы и вернулись лишь спустя четыре месяца. Открыла холодильник, и что? Сливки и лук выглядели так, будто только что из магазина», — поделилась Тарасова.

Мечты Забияко о карьере в кино и первое школьное достижение Плющенко-младшего

4 сентября состоялась премьера фильма Данила Гринькина «Несломленные», рассказывающий о карьерах четырёх подопечных Нины Мозер: российской спортивной паре Наталье Забияко и Александре Энберте, а также американцах Эшли Кейн-Гриббл и Тимоти ЛеДюке. Отечественный дуэт объявил о завершении карьеры в феврале и в последние месяцы активно принимал участие в создании ленты. По словам Забияко, она намерена продолжить карьеру в киноискусстве, для чего даже начала изучать специализированную литературу.

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«В целом я собираюсь заниматься кино, мне очень интересно погружаться во всё это. Думаю, что моя дальнейшая деятельность будет связана с этим, с творчеством в целом», — цитирует Забияко Sport24.

Одно из самых ярких воспоминаний в карьере любого спортсмена — встреча с главой государства после успешного выступления на соревнованиях. Так, Забияко рассказала о необычном диалоге, который у неё состоялся с Владимиром Путиным на приёме после Олимпийских игр в Пхёнчхане, где пара завоевала серебро командного турнира.

«Когда делала селфи с Путиным, было приподнятое настроение. Когда он прикалывал мне награду, спросил: «Наташенька, не уколол ли я тебя?». Что ответила? «Нет», — приводит слова Забияко «Спорт День за днём».

Главным спутником успешной карьеры многих спортсменов является популярность, которая порой доставляет много неудобств. Это хорошо известно двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, чья семья нередко оказывается в центре внимания. Можно предположить, что тренер вздохнул с облегчением, когда не увидел своё имя в первой тройке рейтинга упоминаний имён известных людей в СМИ за август. Верхнюю строчку в нём занял актёр Михаил Ефремов, а тренер оказался на пятом месте.

«Тот случай, когда хорошо, что не первое место», — прокомментировал результат Плющенко.

Однако в обозримом будущем титулованного фигуриста вполне может затмить его сын Александр. В 2020 году он пошёл в первый класс и уже похвастался первым достижением — полученной грамотой «за стремление к знаниям и новым открытиям».