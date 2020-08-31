Источник: Загитова станет ведущей «Ледникового периода»

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова станет ведущей телевизионного проекта «Ледниковый период».

Об этом сообщает Sport24. По информации источника, с 18-летней фигуристкой вели долгие и сложные переговоры в связи с неопределённостью относительно её дальнейшей карьеры.

В этом сезоне Загитова предпочла спорту работу на телевидении: съёмки шоу будут проходить в разгар сезона, потому спортсменка не сможет выступить на этапах Кубка России, где проходит отбор на чемпионат страны.

По словам источника, Алина подтвердила участие в шоу. Чтобы подготовить Загитову к съёмкам, с ней будут работать специалисты по речи. Основным ведущим «Ледникового периода» станет олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин, который имеет большой опыт работы в телепроектах.

Ранее сообщалось, что олимпийская чемпионка Загитова зачислена в РАНХиГС.