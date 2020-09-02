Туктамышева рассказала, как ходила к спортивному психологу

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём опыте посещения спортивного психолога.

«Я всегда была сторонником психологии и никогда не думала, что обращение к психологу является какой-то слабостью. Потому что это позволяет развивать свою личность, хорошо развивает тебя, помогает понять себя. Когда у меня трудные времена, я не боюсь просить помощи. И в период спада в своей карьере я начала ходить к спортивному психологу, который меня и успокаивал, и придавал мне уверенности», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

При этом она подчеркнула, что психолог поможет только тому человеку, которому это действительно нужно. По её словам, необходимо в любом случае самому принимать необходимые меры.

Туктамышева является чемпионкой Европы и мира 2015 года. В прошлом сезоне она завоевала бронзу на этапах Гран-при в США и Китае, а также стала четвёртой на чемпионате России.

Ранее Туктамышева заявила, что хочет быть похожей на Монику Белуччи из фильма «Малена».