Туктамышева рассказала, как ходила к спортивному психологу

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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала о своём опыте посещения спортивного психолога.
Туктамышева рассказала, как ходила к спортивному психологу
  • РИА Новости

«Я всегда была сторонником психологии и никогда не думала, что обращение к психологу является какой-то слабостью. Потому что это позволяет развивать свою личность, хорошо развивает тебя, помогает понять себя. Когда у меня трудные времена, я не боюсь просить помощи. И в период спада в своей карьере я начала ходить к спортивному психологу, который меня и успокаивал, и придавал мне уверенности», — цитирует Туктамышеву ТАСС.

При этом она подчеркнула, что психолог поможет только тому человеку, которому это действительно нужно. По её словам, необходимо в любом случае самому принимать необходимые меры.

Туктамышева является чемпионкой Европы и мира 2015 года. В прошлом сезоне она завоевала бронзу на этапах Гран-при в США и Китае, а также стала четвёртой на чемпионате России.

Ранее Туктамышева заявила, что хочет быть похожей на Монику Белуччи из фильма «Малена».

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