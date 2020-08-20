Туктамышева заявила, что хочет быть похожей на Монику Белуччи из фильма «Малена»

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что хочет быть похожей на актрису Монику Белуччи из фильма «Малена».

«Очень хочу найти шёлковую юбку ниже колена, но с небольшим вырезом. И какую-нибудь блузку — нежную, но с декольте. И чтобы я шла, как Моника Беллуччи в фильме «Малена». Она смотрит и на всех, и ни на кого — такой загадочный образ женщины, которая никогда не будет твоей. А все мужчины её», — цитирует Туктамышеву Sport24.

«Малена» — фильм 2000 года итальянского режиссёра Джузеппе Торнаторе с Беллуччи в главной роли.

Туктамышева является чемпионкой Европы и мира 2015 года. В прошлом сезоне она завоевала бронзу на этапах Гран-при в США и Китае, а также стала четвёртой на чемпионате России.

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