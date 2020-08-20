Туктамышева заявила, что хочет быть похожей на Монику Белуччи из фильма «Малена»

Короткая ссылка
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева призналась, что хочет быть похожей на актрису Монику Белуччи из фильма «Малена».
Туктамышева заявила, что хочет быть похожей на Монику Белуччи из фильма «Малена»
  • РИА Новости

«Очень хочу найти шёлковую юбку ниже колена, но с небольшим вырезом. И какую-нибудь блузку — нежную, но с декольте. И чтобы я шла, как Моника Беллуччи в фильме «Малена». Она смотрит и на всех, и ни на кого — такой загадочный образ женщины, которая никогда не будет твоей. А все мужчины её», — цитирует Туктамышеву Sport24.

«Малена» — фильм 2000 года итальянского режиссёра Джузеппе Торнаторе с Беллуччи в главной роли.

Туктамышева является чемпионкой Европы и мира 2015 года. В прошлом сезоне она завоевала бронзу на этапах Гран-при в США и Китае, а также стала четвёртой на чемпионате России.

Ранее Туктамышева рассказала, сколько денег она может потратить во время шопинга.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить