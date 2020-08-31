89-я победа Хэмилтона, прорыв Гасли и 11-е место Квята: чем завершился Гран-при Бельгии в «Формуле-1»

Льюис Хэмилтон одержал победу на Гран-при Бельгии в «Формуле-1». Британский пилот лидировал на протяжении всех 44 кругов и уверенно выиграл 89-ю гонку в карьере. По этому показателю он приблизился к рекорду легендарного Михаэля Шумахера. Даниил Квят не смог улучшить свои позиции и финишировал 11-м, а его партнёр по Alpha Tauri Пьер Гасли занял восьмую строчку и был признан лучшим гонщиком дня. Кроме того, заезд запомнился аварией с участием Антонио Джовинацци и Джорджа Расселла, а также поломкой болида Карлоса Сайнса — младшего.

Первый день

В XXI веке Гран-при Бельгии завоевал статус одного из самых непредсказуемых. Начиная с 2005 года ни одному гонщику не удавалось два года подряд первенствовать в Спа, что вполне могло настраивать многочисленных фанатов «Формулы-1» на оптимистичный лад. Ведь после шести этапов в генеральной классификации не было и намёка на борьбу. Льюис Хэмилтон выиграл пять заездов и имел в своём активе 132 балла, уверенно опережая ближайшего преследователя в лице Макса Ферстаппена на 37 очков.

По итогам первых двух практик Хэмилтон ни разу не показал лучшее время, заняв второе и третье места соответственно. Правда, назвать это неудачей также было нельзя, ведь отставание британца от лидера не превышало 0,1 секунды. Сначала быстрее всех оказался его партнёр по Mercedes Валттери Боттас, а затем — Ферстаппен.

Оба раза в числе лидеров оказывались пилоты Лэнс Стролл и Серхио Перес из команды Racing Point, которая в начале августа была оштрафована на $470 тыс. и лишена очков за копирование элементов болида Mercedes. И если канадец во второй практике заметно сдал и откатился за пределы десятки, то мексиканец оба раза вошёл в топ-5. При этом Даниэль Риккардо и вовсе стал вторым в заключительной тренировке, а помешать ему не смогли даже проблемы с гидравликой. Как впоследствии заверил управляющий директор Renault Сириль Абитебуль, коробка передач и силовая установка не пострадали.

Что касается Даниила Квята, то россиянин довольно ровно выступил в первых двух заездах, хоть и без блеска. Пилот Alpha Tauri ни разу не попал в десятку сильнейших, показав 11-е и 12-е время соответственно. При этом сам он довольно высоко оценил свои результаты и выразил надежду, что сумеет побороться за попадание в третий сегмент квалификации.

Второй день

Третья свободная практика получилась не менее непредсказуемой и насыщенной событиями. Особенно запомнился спорный эпизод с участием Переса и Ромена Грожана. По словам французского гонщика Haas, мексиканец дважды подряд помешал ему на быстром круге, чуть было не спровоцировав столкновение. Стюарды провели соответствующее расследование, но ограничились лишь предупреждением.

Хэмилтон оказался быстрее всех, при этом Боттас откатился сразу на пятую позицию, а Ферстаппен — на шестую. Вторым неожиданно стал Эстебан Окон из Renault, ранее в сезоне ни разу не показывавший такой высокий результат не только в гонках, но и на тренировках. За ним расположился перспективный Ландо Норрис из McLaren, неудачно выступивший на последних двух этапах чемпионата мира, а далее — Александер Албон из Red Bull. Квят второй раз подряд стал 12-м и уступил партнёру по Alpha Tauri Пьеру Гасли. В Спа француз решил почтить память пилота «Формулы-1» Антуана Юбера, погибшего на местной трассе год назад.

Но уже в самой квалификации Квят был хоть и немного, но успешнее Гасли. Пусть он и не смог пройти в первый сегмент, зато впервые в сезоне получил право занять более выгодную позицию на стартовой решётке. Россиянин показал 11-е время и на 1,478 секунды отстал от Хэмилтона, завоевавшего четвёртую поул-позицию в сезоне и 93-ю — в карьере. В споре за место на первой линии поля вновь выиграл Боттас, на 0,015 секунды опередив Ферстаппена.

При этом Хэмилтон признался, что эта квалификация стала для него особенной. Британский гонщик заявил, что пытался идеально проехать трассу в Спа в честь известного актёра Чедвика Боузмана, известного по роли «Чёрной пантеры» в одноимённом фильме. Льюис признался, что это событие серьёзно ударило по его психологическому состоянию, и отметил, что ему было очень тяжело настроиться на заезд.

Настоящим разочарованием стало выступление гонщиков скудерии Ferrari. Шарль Леклер и Себастьян Феттель провалили квалификацию и оказались за пределами десятки. Победитель прошлогодней гонки стал лишь 13-м, а четырёхкратный чемпион мира — 14-м.

Гонка

В преддверии старта некоторые гонщики выражали надежду, что в воскресенье в Спа испортится погода, вследствие чего сама гонка получится гораздо более напряжённой и интересной. Однако этого не произошло. Заезд прошёл в идеальных условиях и оттого получился не самым захватывающим, а один из самых заметных эпизодов произошёл до его начала. Пилот McLaren Карлос Сайнс — младший не смог выйти на трассу из-за неисправности болида. Автомобиль начал дымиться, в результате чего пришлось загнать его обратно в боксы. Как оказалось, причиной тому стали неполадки в работе силовой установки, приведшие к поломке выхлопной системы. Тем обиднее для испанца, что он второй год подряд был вынужден сниматься с Гран-при Бельгии.

Помимо Сайнса, до финиша не смогли добраться Антонио Джовинацци и Джордж Расселл. На десятом круге итальянец не справился с управлением на выходе из связки поворотов и врезался в ограждение. В результате столкновения от его болида отлетело колесо, угодившее прямо в автомобиль британца. Ни один из пилотов не пострадал, но о продолжении заезда речи не шло.

Что касается триумфатора, то традиции вновь не были нарушены. Леклер не сумел повторить прошлогодний результат и стал лишь 14-м, а трофей ожидаемо достался Хэмилтону. Гонщик Mercedes лидировал на протяжении всех 44 кругов и уверенно записал на свой счёт очередную победу. Она стала для него пятой в нынешнем сезоне и 89-й в карьере. Уже в 2020 году году Льюис может обойти легендарного Михаэля Шумахера и стать лидером по данному показателю в истории «Формулы-1». Красный Барон выиграл на два этапа больше.

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Примечательно, что в сравнении с квалификацией изменений не претерпела вся лидирующая четвёрка. Боттас остался вторым, а за ним расположились Ферстаппен и Риккардо. При этом именно австралиец оформил самый быстрый круг, благодаря чему заработал дополнительный балл. Квят не смог улучшить свои позиции и остался на 11-й строчке, а вот его партнёр по Alpha Tauri был признан лучшим пилотом этапа. За 17 кругов до конца Гасли шёл 15-м, но впечатляюще провёл заключительную часть заезда и финишировал восьмым. Во многом причиной тому стало решение не проводить пит-стоп во время появления на трассе машины безопасности.

После семи этапов чемпионата мира Хэмилтон имеет в своём активе 157 баллов и на 47 очков опережает ближайшего преследователя. На данный момент им остаётся Ферстаппен, но совсем скоро он может уступить это звание Боттасу. Финн уступает визави всего три очка. При этом отрыв от ближайших преследователей является колоссальным. Четвёртым идёт Албон, в послужном списке которого нет и полусотни баллов (48).

В связи с этим ни у кого не вызывает вопросов доминирование Mercedes в Кубке конструкторов. Немецкая команда уверенно лидирует с 264 очками, опережая Red Bull на 106 баллов. Далее расположились McLaren с 68 очками и Racing Point (66), которым не помешали даже санкции со стороны FIA.