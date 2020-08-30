Квят: думаю, у нас высокие шансы на хороший темп в гонке Гран-при Бельгии

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Российский гонщик Alpha Tauri Даниил Квят прокомментировал своё выступление в квалификации седьмого в сезоне этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Квят: думаю, у нас высокие шансы на хороший темп в гонке Гран-при Бельгии
  • Reuters

«У меня были сильные круги по ходу всей квалификации. Со вчерашнего дня я чувствую себя всё лучше и лучше. Вместе с инженерами мы добились прогресса, особенно после вчерашнего дня, и я этим доволен. Думаю, у нас высокие шансы на хороший темп в гонке. Сделаем всё, что в наших силах, чтобы его получить», — приводит слова Квята Motorsport.

Он отметил, что свою роль в ходе гонки может сыграть погода.

«Дождь добавит гонке перца, а нам в таких условиях надо показывать свой максимум, ведь случиться может многое, и мы должны использовать такие шансы», — добавил россиянин.

По итогам квалификации Квят занял 11-е место.

Ранее сообщалось, что Льюис Хэмилтон стал победителем квалификации на Гран-при Бельгии.

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