Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Бельгии, Квят — 11-й

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Финский пилот команды Mercedes Валттери Боттас стал лучшим в первой сессии свободных заездов седьмого этапа «Формулы-1» — Гран-при Бельгии.
Боттас стал лучшим в первой практике Гран-при Бельгии, Квят — 11-й
  • Reuters

В своей лучшей попытке Боттас преодолел круг по трассе «Спа-Франкоршам» за 1 минуту 44,493 секунды.

Вторым по итогам сессии стал его напарник по Mercedes, шестикратный чемпион мира британец Льюис Хэмилтон. Тройку замкнул голландский гонщик Red Bull Макс Ферстаппен.

Российский гонщик Aplha Tauri Даниил Квят занял в итоговом протоколе 11-е место, уступив лидеру 0,954 секунды.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» представила окончательную версию календаря на сезон-2020, в него вошла гонка в Турции.

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