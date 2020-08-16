Триумф Миочича, завершение карьеры Кормье и первое поражение О’Мэлли: чем запомнился UFC 252

В Лас-Вегасе завершился турнир Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 252. В бою за титул чемпиона в тяжёлом весе Дэниел Кормье проиграл Стипе Миочичу единогласным решением судей, после чего объявил об уходе из спорта. Шон О’Мэлли потерпел первое поражение в карьере и не смог самостоятельно покинуть арену, а Жаирзиньо Розенстрайк нокаутировал Джуниора Дос Сантоса.

Главным событием августа в Абсолютном бойцовском чемпионате стал турнир UFC 252, в основном поединке которого встречались Стипе Миочич и Дэниел Кормье. Действующий чемпион в тяжёлом весе взял верх, а его противник подтвердил своё намерение завершить карьеру. Также шоу запомнилось ярким нокаутом в исполнении Жаирзиньо Розенстрайка, очередным триумфом Мераба Двалишвили и первым поражением в карьере молодого и перспективного американца Шона О’Мэлли.

Завершение противостояния между Миочичем и Кормье справедливо считалось одним из ярчайших событий не только месяца, но и всего 2020 года в ММА. В основном по той причине, что эта битва могла стать последней для Дэниела, ранее заявившего о желании повесить перчатки на гвоздь после третьего сражения со Стипе. За 11 лет в смешанных единоборствах Диси стал живой легендой и вошёл в число кандидатов на звание лучшего тяжеловеса в истории.

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Что касается Миочича, то он также входит в пул претендентов на это почётное звание, хоть и не может похвастаться таким количеством регалий, как Кормье. Тот выиграл Гран-при Strikeforce в тяжёлом весе и стал вторым единовременным чемпионом UFC в двух дивизионах. Зато именно Стипе оказался первым, кому удалось три раза подряд защитить звание в самой престижной категории. До него эта планка не покорялась ни Рэнди Кутюру, ни Кейну Веласкесу.

Как и каждому по-настоящему громкому событию, этому предшествовал длительный период ожидания. Второй бой между Миочичем и Кормье состоялся в августе 2019 года и с тех пор каждый месяц шли разговоры о реванше. Но сначала спортсмены взяли перерыв, а потом в дело вмешалась пандемия. В результате, временной промежуток между схватками составил 12 месяцев, в течение которых ни один из соперников не заходил в клетку. Это вызвало серьёзное недовольство среди других представителей веса, ждавших своей очереди помериться силами с чемпионом.

В ходе пресс-конференции один из главных вопросов заключался в том, будет ли Миочич сразу использовать ставшие фирменными удары левой по корпусу, принёсшие ему победу в реванше. И уже на первых секундах он ответил на этот вопрос, протестировав корпус Кормье на крепость. Но тот продемонстрировал, что произвёл определённые корректировки и провёл тейкдаун после очередной попытки пробить в тело. Удержать оппонента на настиле не удалось, зато получилось провести гильотину. Даже поднявшись на ноги, Стипе некоторое время находился в захвате, но сумел выбраться. При этом концовка раунда уже осталась за Дэниелом. Бывший чемпион в двух категориях нашёл брешь в обороне визави и чуть было не уложил того на канвас мощным правым боковым.

В первой половине второй пятиминутки преимущество Кормье лишь нарастало. Чемпион застаивался, а претендент чувствовал дистанцию и всё увереннее смотрелся в разменах. Олимпийский борец настолько доминировал в стойке, что даже забыл о переводах в партер, за что очень быстро поплатился. На этот раз Миочич рванул в атаку в концовке, прижал противника к сетке, после чего серией правых ударов отправил на канвас. Последовало добивание, но Дэниел чудесным образом выстоял. Правда, ущерб оказался более чем серьёзным. Судя по его словам в ходе перерыва, он даже не помнил, действительно ли оказался в нокдауне.

Третий отрезок прошёл под диктовку чемпиона. Кормье не успел восстановиться после концовки предыдущего раунда и позволил Миочичу действовать первым номером. На протяжении всех пяти минут Стипе царил в октагоне, постоянно отмечаясь тяжёлыми попаданиями. Причём работал он как по голове, пробивая свои фирменные правые прямые, так и по корпусу — одним из самых запоминающихся стал удар локтем с разворота. А на последних секундах Миочич вновь предпринял спурт и чуть было не оформил нокдаун. В концовке Дэниел пытался обратить внимание Марка Годдарда на то, что Стипе попал ему в глаз, но рефери заверил, что нарушения правил не было.

Тем не менее в перерыве у экс-чемпиона заплыл левый глаз, а сам он признался, что ничего им не видит. Возможно, это частично повлияло на расстановку сил в данном отрезке. Миочич лишь наращивал давление и имел превосходство не только в стойке, но и в клинче. Кормье очень серьёзно устал и не мог даже оттолкнуть противника, позволяя тому раз за разом прижимать его к сетке. Обладатель пояса смотрелся сильнее и не давал повода сомневаться в этом.

В преддверии пятого раунда Миочич выиграл как минимум три пятиминутки и вёл по ударам со счётом 129:84, что не оставляло Кормье шансов выиграть по очкам. Ему приходилось надеяться лишь на досрочную победу, что и определило его действия. Дэниел пошёл вперёд, но сил у него оказалось недостаточно. Временами он неплохо бился и выбрасывал мощнейшие правые боковые после выхода из клинча, но в целом Стипе был гораздо сильнее.

Поединок продлился все пять раундов, после чего судьи вынесли свой вердикт. При этом Дэниел всё понял уже после того, как озвучили оценки первого из них. В итоге, двое арбитров отдали Стипе четыре раунда из пяти, а третий — три. Миочич отстоял почётное звание и одержал шестую победу в титульных боях в тяжёлом весе под эгидой UFC. По этому показателю он сравнялся с легендарным Рэнди Кутюром.

Кормье был очень расстроен и сразу же покинул октагон, отказавшись поздравлять Миочича с победой. В интервью он отдал должное визави, но вновь обратил внимание, что тот попал ему в глаз в третьем раунде. Касаемо окончания карьеры, Дэниел признал, что в ближайшее время вряд ли будет участвовать в титульной гонке и подтвердил намерение уйти из спорта.

«Мне интересны только титульные бои. Не думаю, что это ждёт меня в ближайшем будущем. Думаю, это всё. У меня был долгий путь. Это было здорово. Провёл последний поединок за титул в тяжёлом весе. Он был хорош», — заявил Кормье.

В целом, состав участников UFC 252 был не самым сильным, однако в рамках турнира прошли ещё несколько крайне интересных боёв. В одном из них восходящая звезда промоушена Шон О’Мэлли, пытался одержать пятую победу подряд под эгидой чемпионата. Противостоял ему крепкий Марлон Вера, которого можно было смело назвать самым серьёзным соперником в карьере О’Мэлли. В трёх из четырёх последних схватках эквадорец взял верх, а остановить его сумел лишь Сонг Ядонг.

Поначалу О’Мэлли действовал первым номером и уверенно смотрелся в стойке, но в ходе одного из эпизодов очень неудачно оступился и повредил ногу. После этого американец долго не мог прийти в себя и практически не отвечал на выпады оппонента, а когда всё же решил это сделать, оказался на земле. Вера бросился добивать и даже попал пару раз локтем, но Хёрб Дин остановил дуэль не из-за этого. Рефери понял, что Шон не может встать.

Таким образом, О’Мэлли не смог одержать 13 победу подряд и потерпел первое поражение в карьере. Как выяснилось чуть позже, он серьёзно травмировал лодыжку и покинул арену на носилках. При этом ранее он уже испытывал проблемы с ногами. В битве с Андре Сухамтатом он также получил повреждение и с трудом дотерпел до конца, но всё же взял верх.

В третьем по значимости поединке вечера встречались пятый и шестой номера рейтинга тяжёлого веса. Жаирзиньо Розенстрайк реабилитировался за поражение от Фрэнсиса Нганну и в десятый раз выиграл нокаутом. На этот раз ему противостоял экс-чемпион UFC Джуниор Дос Сантос. Бразилец контролировал ход боя и впечатляюще смотрелся в разменах, но в заключительной части второго раунда пропустил стремительный выпад соперника и оказался на полу. Суринамец бросился добивать и очень скоро заставил Джона Мираглиотту вмешаться.

При этом бонусы за «Выступление вечера» получили другие атлеты. Одним из них стал Дэниел Пинеда, оказавшийся сильнее Герберта Бёрнса. Младший брат первого номера полусреднего веса не справился с борцовскими навыками противника и в середине второй пятиминутки оказался на полу. Американец перешёл в доминирующую позицию сбоку и завязал руки визави, заключив его в так называемое «распятие». Последовала серия ударов локтями, которая и предрешила исход дуэли.

Также дополнительные $50 тыс. ушли Вирне Яндиробе. Ей потребовалось всего 104 секунды, чтобы заставить сдаться Феликс Херриг. Бразильянка быстро перевела её на землю, после чего поймала на рычаг локтя. Этот успех стал одним из четырёх самых быстрых в истории минимального веса у женщин. Лишь Марина Мороз, Ливинья Соуза и Эмили Уитмайр заставляли своих соперниц сдаться за меньшее время.

Денежную премию «Бой вечера» получили полулегковесы Кай Камака и Тони Келли, которые провели трёхраундовый бой в самом начале шоу. Также турнир запомнился очередным триумфом Мераба Двалишвили. Тот повторил успех Петра Яна и взял верх над Джоном Додсоном. Примечательно, что в активе грузинского бойца стало 12 побед, а у американца — столько же поражений.