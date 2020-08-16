Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

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Действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич одержал победу над экс-чемпионом в двух весовых категориях Дэниелом Кормье в бою на турнире UFC 252 в Лас-Вегасе.
Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе
  • Reuters

Поединок продлился все пять раундов, по итогам которых судьи единогласно (49:46, 49:46, 48:47) отдали победу Миочичу.

Для него это уже 19-я победа при трёх поражениях в ММА. Кормье потерпел второе поражение при 22 победах.

Это был уже третий бой между ними. В первом бою, состоявшемся в 2018 году, Кормье победил Миочича, отобрав у него звание чемпиона в тяжёлом весе. Однако уже во втором поединке, прошедшем в 2019-м, Стипе взял реванш, вернув свой титул.

Ранее глава UFC назвал следующего претендента на титул в тяжёлом весе.

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