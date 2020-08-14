Глава UFC назвал следующего претендента на титул в тяжёлом весе

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что следующим претендентом на титул чемпиона в тяжёлом весе будет Фрэнсис Нганну.
Глава UFC назвал следующего претендента на титул в тяжёлом весе
  • Reuters

«Нганну — следующий претендент на титульный бой. Но давайте сначала посмотрим, как завершится предстоящий поединок. Если даже Миочич проиграет, а Кормье уйдёт и оставит пояс вакантным, сложно будет отказать Стипе в ещё одной схватке за пояс. Послушайте, на UFC 252 определится величайший тяжеловес в мире. Так что говорить, что Миочич не будет заслуживать ещё одного титульного боя, было бы настоящим сумасшествием», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

15 августа в Лас-Вегасе состоится турнир UFC 252, главным боем которого станет титульный поединок между чемпионом в тяжёлом весе Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье.

Ранее Уайт рассказал, на каких условиях готов провести бой Сен-Пьера с Нурмагомедовым.

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