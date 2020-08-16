Кормье объявил о завершении карьеры
- Reuters
«Я не заинтересован в боях, которые не являются титульными. А в обозримом будущем я не вижу для себя таких. У меня была долгая карьера. Я только что провёл свой последний бой, за титул в тяжёлом весе. Это был хороший бой», — заявил Кормье.
"That'll be it for me."— UFC (@ufc) August 16, 2020
Thank you for everything, @DC_MMA. #UFC252pic.twitter.com/TZCOzJf7sN
Ранее сообщалось, что Стипе Миочич победил Кормье и защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе.