Возвращение «Лидса», сенсация «Арминии» и терпение «Специи»: кто добился повышения в классе в ведущих футбольных странах

«Лидс» вернулся в АПЛ спустя 16 лет под руководством одного из самых эксцентричных тренеров планеты Марсело Бьелсы. «Арминия» сенсационно пробилась в Бундеслигу благодаря 21 голу Фабиана Клоса. При этом капитан и лучший бомбардир команды не всегда был профессиональным футболистом — до 24 лет он работал на заводе автослесарем. Тем временем «Уэска» с «Кадисом» не оставили соперникам шансов в Сегунде. «Специя» вышла в Серию А впервые за 114-летнюю историю клуба. RT рассказывает, какие команды обеспечили себе повышение в классе в ведущих европейских футбольных чемпионатах.

Удачная работа Билича в «Вест Бромвиче» и повышение «Фулхэма»

В конце 1990-х и начале 2000-х имя «Лидса» гремело на весь мир. Команда боролась за медали в АПЛ и добивалась успеха в еврокубках. «Павлины» добирались до полуфиналов Лиги чемпионов и Кубка УЕФА. Однако затем клуб столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами и вылетел из АПЛ. Это было лишь начало конца, поскольку в «Лидсе» даже вводилось внешнее управление, а команда несколько сезонов провела в Лиге 1 — третьем по силе английском дивизионе.

Но в 2020-м трёхкратные чемпионы Англии вернулись в АПЛ спустя 16 лет. Они были близки к этому и в 2019-м, но тогда потерпели обидное поражение от «Дерби» в полуфинале плей-офф за право выступать в Премьер-лиге.

На этот раз равных «Лидсу» не было. Коллектив демонстрировал красивый комбинационный футбол и на протяжении большей части сезона находился в первой двойке турнирной таблицы.

Главным творцом данного успеха стал Марсело Бьелса. Эксцентричный тренер запомнился в Англии целым рядом необычных поступков. Например, он посылал шпиона на тренировку «Дерби», за что клуб был оштрафован на £200 тыс., и приказывал подопечным пропустить мяч в игре с «Астон Виллой», поскольку его команда забила, когда футболисту соперника требовалась помощь врачей.

Но главное — Бьелса за два года сумел вернуть команду с большой историей в элиту. При этом в минувшем сезоне клуб не потратил ни фунта на трансферы, ограничившись арендами и приходом свободных агентов.

А вот «Вест Бромвичу» на то, чтобы вернуться в АПЛ, понадобилось всего два сезона. Поднял команду в элиту бывший тренер «Локомотива» Славен Билич. Хорват принял «дроздов» летом прошлого года и поставил новым подопечным атакующий футбол.

В результате «Вест Бромвич» с 77 голами стал одной из самых результативных команд Чемпионшипа (второй по силе английской лиги). Столько же забил «Лидс», больше — «Брентфорд» (80). А арендованный у «Спортинга» Матеус Перейра занял первое место в гонке ассистентов турнира с 16 результативными передачами.

Более того, после первого круга «Вест Бромвич» лидировал, потерпев лишь одно поражение — от «Лидса». Но в период с 21 декабря по 28 января команда не одержала ни одной победы и позволила конкуренту уйти в отрыв.

Ещё быстрее удалось вернуться в элиту «Фулхэму». В 2019 году «дачники» вылетели из АПЛ, а спустя год отпраздновали возвращение. Другой результат стал бы большой неожиданностью, ведь лондонцы, по данным Transfermarkt, являлись самой дорогой командой Чемпионшипа.

Правда, в турнирной таблице столичный коллектив занял только третье место и был вынужден участвовать в плей-офф за путёвку в Премьер-лигу. «Фулхэму» удалось одержать в нём победу во второй раз за три года.

Наибольший вклад в успех по итогам сезона внёс Александар Митрович. Серб с 26 голами стал лучшим бомбардиром турнира наряду с форвардом «Брентфорда» Олли Уоткинсом. А дубль в дополнительное время финального матча как раз с «Брентфордом» неожиданно оформил правый защитник Джо Брайан, который до того не забивал почти год.

Также необходимо отметить 39-летнего наставника «Фулхэма» Скотта Паркера. Для тренера данный сезон стал первым полноценным в карьере. Он самый молодой специалист прошедшего сезона в Чемпионшипе после Алекса Нейла из «Престон Норт Энда».

Возвращение «Кадиса» в Примеру спустя 14 лет и ветеран «Эльче»

В Испании занять первое место по итогам сезона Сегунды удалось «Кадису». Андалусийский клуб вернулся в Примеру спустя 14 лет. При этом в XXI веке команда лишь однажды выступала в элите, но, заняв 19-е место, тут же вылетела обратно. Причём «Кадису», как и «Лидсу», пришлось несколько лет провести в третьем по силе дивизионе. Возрождение началось с приходом тренера Альваро Серверы. Он вернул команду в Сегунду, а затем с четвёртой попытки вывел её в Примеру.

В составе жёлтых выделялся атакующий полузащитник Алекс Фернандес. В минувшем сезоне воспитанник «Реала» был главным организатором атак коллектива, о чём свидетельствуют 19 набранных баллов за результативность (13 + 6).

В новом сезоне главной звездой команды должен стать Альваро Негредо, выступавший за «Реал» и «Манчестер Сити». Руководство уже договорилось о трансфере 34-летнего форварда из «Аль-Насра». Получит возможность сказать веское слово и гондурасский нападающий Чоко Лосано, ранее защищавший цвета фарм-клуба «Барселоны».

В свою очередь, «Уэске» удалось вернуться в Примеру, причём клуб сделал это быстро. В 2019-м команда вылетела из элитного дивизиона, а спустя год вырвала в последнем туре чемпионство в Сегунде. Правда, будущий сезон в Ла Лиге станет для коллектива лишь вторым в истории.

И практически наверняка болельщики откроют для себя несколько новых имён. «Уэска» активно арендует у крупнейших клубов Европы молодых игроков и предоставляет им игровую практику. Так, помог команде вернуться в Примеру полузащитник дортмундской «Боруссии» Серхио Гомес, который является воспитанником «Барселоны». А 21-летнего полузащитника Жорди Мбоула взяли в аренду у «Монако».

Но настоящими лидерами «Уэски» являются ветераны — 35-летний Микель Рико, определяющий игру в центре поля, и 34-летний японец Синдзи Окадзаки, ставший лучшим бомбардиром команды с 12 мячами.

Третьей на повышение в классе должна была пойти «Жирона». Бело-красные вылетели из элитного дивизиона в прошлом году и поставили перед собой задачу сразу же вернуться обратно.

Однако в финале плей-офф за выход в Примеру «Жирона» сенсационно уступила по сумме двух матчей «Эльче» (0:0, 0:1). Причём решающий мяч забил Пере Милья на 96-й минуте.

Команда из провинции Аликанте выступала в Примере ещё в 2015-м, но была переведена в Сегунду из-за больших долгов. Позже клуб и вовсе вылетел в третью по силе лигу. Но спустя пять лет «Эльче» сенсационно вернулся в элиту.

В составе команды стоит отметить 40-летнего нападающего Нино. Первый матч в составе зелёно-полосатых воспитанник «Реала» провёл ещё в 2000-м. В прошедшем сезоне Сегунды он принял участие в 44 встречах и забил восемь мячей. В «Эльче» Нино провёл суммарно 12 сезонов. В 2016-м он не побоялся вернуться в терпящий бедствие клуб и прошёл с ним путь от падения в низшие лиги до возвращения в элиту.

А российским болельщикам прекрасно знаком экс-нападающий «Рубина» Жонатас. После ухода из «Ганновера» бразилец на полгода остался без команды, а весной успел переболеть коронавирусом. Однако семь его голов помогли «Эльче» пробиться в Примеру.

Необычный путь капитана «Арминии» и последнее выступление Гомеса в «Штутгарте»

На то, что «Арминия» из Билефельда за два тура до окончания чемпионата во второй Бундеслиге гарантирует себе первое место, до начала сезона не ставил никто. За повышение в классе должны были, по прогнозам, побороться «Штутгарт», «Гамбург» и «Ганновер-96».

Однако «Арминия», обладающая скромным составом даже по меркам подэлитного дивизиона, с первых туров захватила лидерство и продемонстрировала удивительную стабильность. Подопечные Уве Нойхауса потерпели всего два поражения и сыграют в Бундеслиге впервые за 11 лет.

Главным героем в составе билефельдцев стал старожил и капитан команды Фабиан Клос, который до 24 лет не был профессиональным футболистом и работал на заводе Volkswagen автослесарем. Нападающий забил 21 мяч, стал лучшим бомбардиром турнира и в 32 года впервые получит возможность проявить себя в Бундеслиге.

А вот выход в Бундеслигу «Штутгарта» сюрпризом не стал. Вылетев из элиты, швабы сохранили многих лидеров и изначально считались главными фаворитами турнира. В результате в таблице их опередила лишь «Арминия».

Проявили себя многие новички штутгартской команды. Например, 20-летний нападающий Силас Вамангитука, приобретённый у «Парижа» за €8 млн, набрал 15 баллов за результативность (7 + 8). А марокканский полузащитник Хамади Аль-Гаддиуи забил восемь мячей и отдал четыре голевые передачи.

Своеобразный трансфер «Штутгарт» произвёл и на тренерском посту. В декабре место Тимо Вальера занял молодой американский специалист Пеллегрино Матараццо, до того работавший помощником Юлиана Нагельсманна в «Хоффенхайме».

Свой вклад в возвращение команды в Бундеслигу внёс и ветеран Марио Гомес, семь раз поразивший ворота соперников по второй Бундеслиге. После завершения сезона 35-летний форвард объявил об окончании карьеры.

Креативный «Лорьян» и долгожданный успех «Ланса»

На протяжении десяти лет «Лорьян» был твёрдым середняком чемпионата Франции, но в 2017-м вылетел в Лигу 2. На то, чтобы вернуться в элиту, ушло три года. Сезон-2019/20 команда досрочно завершила на первом месте.

При этом президент полуфиналиста Лиги чемпионов «Лиона» Жан-Мишель Оляс обвинил главу «Лорьяна» Лоика Фери в сговоре с «Сент-Этьеном» и «Ренном». По его словам, эти клубы якобы продавливали решение о досрочном окончании сезона во Франции.

В межсезонье мерлузовые подписали нескольких новичков. Соцсети «Лорьяна» представили их максимально необычно. Адриан Грбич прилетел в Лорьян на самолёте и прыгнул из него с парашютом. Кантен Буагара приплыл в город под водой с аквалангом. А за Стефаном Диаррой наблюдал клубный шпион. Стоит отметить, что за австрийца Грбича, забившего 17 мячей в завершившемся сезоне Лиги 2 в составе «Клермон Фут», «Лорьян» заплатил €9 млн. Это новый трансферный рекорд клуба.

🪂 Nouveau joueur en approche : opération aéroportée en cours pic.twitter.com/Tg32LXbgbm — FC LORIENT 🐟 (@FCLorient) July 8, 2020

Путь «Ланса», занявшего второе место в Лиге 2, напоминает историю «Лидса». На стыке веков команда добивалась серьёзных успехов и даже стала чемпионом Франции в 1998-м. А в 2000 году кроваво-золотые добрались до полуфинала Кубка УЕФА, где уступили «Арсеналу». Во второй паре той стадии «Галатасарай» выиграл у «Лидса».

Падение «Ланса» оказалось не столь глубоким, как у английского коллектива, но пять сезонов команда вынуждена была провести в Лиге 2.

По итогам текущего розыгрыша экс-чемпион Франции, в составе которого хватало футболистов, немало поигравших в Лиге 1, вернулся в элиту. Команда демонстрировала быструю атакующую игру и при этом мало пропускала (24 мяча в 28 матчах).

Неудивительно, что сербский центральный защитник «Ланса» Александр Радованович, по информации СМИ, обратил на себя внимание «Локомотива» и «Ростова».

Рекорды «Беневенто» с Филиппо Индзаги и 20 голов Нванкво за «Кротоне»

А вот итальянскому «Беневенто» на то, чтобы вернуться в Серию А, понадобилось всего два сезона. В прошлом году команда была близка к повышению в классе, но в плей-офф неожиданно уступила «Читтаделле».

После этого коллектив возглавил Филиппо Индзаги, который уже успел поработать с «Миланом», «Венецией» и «Болоньей».

Помимо этого, клуб подписал контракты с целым рядом опытных исполнителей. Также состав команды пополнил младший брат полузащитника «Наполи» Лоренцо Инсинье — Роберто.

В результате «Беневенто» не оставил соперникам по Серии B ни единого шанса и за семь туров до конца обеспечил себе повышение в классе. Подопечные Индзаги побили рекорд турнира по количеству очков, набранных в первом круге (46). Столько не удавалось взять даже «Ювентусу».

А уже в следующем сезоне Индзаги ждёт противостояние со своим младшим братом Симоне, который возглавляет «Лацио». В марте они стали первыми братьями в истории, чьи команды одновременно лидировали как в Серии А, так и в Серии B.

В 2018-м элитный дивизион наряду с «Беневенто» покинул «Кротоне». Теперь обе команды возвращаются в Серию А.

Причём «пифагорейцы», в отличие от главного конкурента, достаточно скромно провели трансферную кампанию и практически не тратили денег на новичков.

Нет в составе «Кротоне» и звёзд. Однако великолепный сезон провёл нигерийский нападающий Симеон Нванкво. Он и в Серии А проявлял себя достаточно ярко, например, забивал «Ювентусу» через себя, а на этот раз с 20 голами стал лучшим бомбардиром Серии В.

Свой вклад в успех внёс и бывший нападающий «Москвы» Макси Лопес. Правда, 36-летний форвард довольствовался в основном выходами на замену и отличился лишь раз.

Если «Беневенто» с «Кротоне» совсем недавно выступали в элитном дивизионе, то «Специя» сыграет в Серии А впервые в своей 114-летней истории. При этом в 1944-м команда выиграла неофициальный чемпионат Италии с участием коллективов с севера страны. В клубе этим титулом гордятся до сих пор.

До недавнего времени других поводов у болельщиков просто не было. Однако в 2008 году находящуюся в бедственном положении «Специю» приобрёл миллиардер Габриэле Вольпи.

Вскоре «орлята» поднялись в Серию B, а за последние восемь сезонов семь участвовали в плей-офф за право сыграть в элитном дивизионе. Наконец, в 2020-м им улыбнулась удача, несмотря на поражение в первом полуфинальном матче от «Кьево» со счётом 0:2.

Исторического успеха «Специя» добилась под руководством молодого 42-летнего тренера Винченцо Итальяно, который ранее трудился исключительно в низших лигах.

Что касается состава команды, то в нём нет звёзд, зато присутствует немало талантливых молодых игроков. Среди них 22-летний сын бывшего нападающего «Челси» и «Барселоны» Эйдура Гудьонсена — Свейнн.