Экс-футболист сборной Германии Гомес завершил карьеру
- Reuters
Об этом сообщается на сайте «Штутгарта».
28 июня Гомес провёл последний матч за «Штутгарт», отметившись голом в игре с «Дармштадтом» (1:3).
«Я чрезвычайно благодарен «Штутгарту», и мне приятно, что я могу попрощаться большим успехом. Это была моя последняя миссия», — заявил Гомес.
Гомес является чемпионом Германии в составе «Штутгарта», а также двукратным чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Гомес с 2008 по 2018 год выступал за сборную Германии. На его счету 78 матчей и 31 гол в составе национальной команды.
Ранее блогер и журналист Василий Уткин заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры.