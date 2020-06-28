Экс-футболист сборной Германии Гомес завершил карьеру

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Бывший нападающий сборной Германии по футболу Марио Гомес, который в последнее время выступал за «Штутгарт», объявил о завершении карьеры.
Экс-футболист сборной Германии Гомес завершил карьеру
  • Reuters

Об этом сообщается на сайте «Штутгарта».

28 июня Гомес провёл последний матч за «Штутгарт», отметившись голом в игре с «Дармштадтом» (1:3).

«Я чрезвычайно благодарен «Штутгарту», и мне приятно, что я могу попрощаться большим успехом. Это была моя последняя миссия», — заявил Гомес.

Гомес является чемпионом Германии в составе «Штутгарта», а также двукратным чемпионом страны и победителем Лиги чемпионов в составе «Баварии». Гомес с 2008 по 2018 год выступал за сборную Германии. На его счету 78 матчей и 31 гол в составе национальной команды.

Ранее блогер и журналист Василий Уткин заявил, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев задумался о завершении карьеры.

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