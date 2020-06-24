Уткин: Акинфеев задумался о том, чтобы закончить с футболом
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- РИА Новости
«Вы вообще знаете, что Акинфеев задумался после поражения от «Зенита» о том, чтобы закончить с футболом? Вот драматическая фигура, ведь ему ещё играть и играть. Да, Игорь уже в возрасте, но играет ничуть не хуже и продолжает оставаться лучшим российским вратарём. Неслучайно постоянно рассуждают о том, что ему было бы неплохо вернуться в сборную России. Карьера Акинфеева не должна заканчиваться подобным образом. Я бы на месте Игоря сообщил руководству, что или сейчас происходят какие-то изменения, в том числе в трансферной политике, или он продолжит карьеру в другой команде», — заявил Уткин в программе на свою YouTube-канале.
В нынешнем сезоне 34-летний Акинфеев сыграл 23 матча за ЦСКА, пропустив 26 голов.
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