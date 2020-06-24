Арустамян назвал свою версию срыва трансфера Вагнера в ЦСКА

Стали известны подробности срыва сделки по переходу бразильского форварда Вагнера Лава в ЦСКА, за который он уже выступал ранее.

Возвращение легионера в московский клуб ожидалось в ближайшее время, однако в итоге он оказался в казахстанском «Кайрате». По словам телекомментатора Нобеля Арустамяна, армейцы были готовы объявить о подписании контракта в минувший понедельник, однако президент ЦСКА Евгений Гинер в последний момент передумал и заблокировал трансфер. Арустамян подчеркнул, что «менеджмент ЦСКА был ошарашен решением Гинера».

«Насколько знаю, в момент отказа от трансфера Гинер бросил такую фразу: «Чего вы меня возвращаете в прошлое?» Если это так, мотивы президента можно понять: ему хочется двигаться вперед», — написал Арустамян в своём Telegram-канале.

Ранее о переходе Вагнера в «Кайрат» высказался другой комментатор и блогер Василий Уткин.