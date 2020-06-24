Уткин высказался о переходе Вагнера в «Кайрат»

Известный спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал переход бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава в казахстанский «Кайрат».

«В чём причина переезда Вагнера в чемпионат Казахстана? Почему бы и не деньги? Бразильцам, во-первых, всё равно, где играть. Многие бразильцы уезжают в Азию ещё в расцвете сил и потом оттуда возвращаются, претендуя на то, чтобы играть за сборную, и даже играя. Разные случаи бывают. Чемпионат Казахстана вообще для Бразилии не зашквар», — цитирует Уткина Sports.kz.

5 мая 36-летний Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», а 23 июня перешёл в «Кайрат».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее Вагнер Лав заявил, что у него не было соглашения о контракте с ЦСКА.