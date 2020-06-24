Вагнер: между мной и ЦСКА не было никакого соглашения

Бразильский нападающий Вагнер Лав, перешедший недавно в казахстанский «Кайрат», заявил, что у него не было соглашения о контракте с московским футбольным клубом ЦСКА.

РИА Новости

«К сожалению, между мной и ЦСКА не было никакого соглашения, и причина была не в деньгах. Мне стало очень грустно, что я не вернулся домой», — сказал Вагнер в интервью RT. Ранее Вагнер признался, что мечтает завершить карьеру в ЦСКА.