Вагнер: между мной и ЦСКА не было никакого соглашения

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Бразильский нападающий Вагнер Лав, перешедший недавно в казахстанский «Кайрат», заявил, что у него не было соглашения о контракте с московским футбольным клубом ЦСКА.
Вагнер: между мной и ЦСКА не было никакого соглашения
  • РИА Новости

«К сожалению, между мной и ЦСКА не было никакого соглашения, и причина была не в деньгах. Мне стало очень грустно, что я не вернулся домой», — сказал Вагнер в интервью RT.

Ранее Вагнер признался, что мечтает завершить карьеру в ЦСКА.

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