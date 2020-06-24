Вагнер признался, что мечтает завершить карьеру в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав, перешедший недавно в казахстанский «Кайрат», признался, что мечтает завершить карьеру в московском ЦСКА.

«Завершить карьеру в ЦСКА? Это моя мечта! Если это произойдёт, буду более чем счастлив», — цитирует Вагнера «Спорт-Экспресс».

5 мая 36-летний Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», а 23 июня перешёл в «Кайрат».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее Вагнер Лав рассказал о сорвавшимся переходе в ЦСКА.