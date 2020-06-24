Вагнер Лав рассказал о сорвавшемся переходе в ЦСКА

Бразильский нападающий Вагнер Лав, перешедший недавно в казахстанский «Кайрат», выразил сожаление из-за сорвавшегося возвращения в московский футбольный клуб ЦСКА.

«К сожалению, мы не смогли договориться с ЦСКА по поводу трансфера. И причина этого не в деньгах! Мне очень жаль, что я не смогу вернуться домой — в ЦСКА. Но, значит, богу виднее. Кто знает, может быть, у меня ещё появится шанс сыграть за команду. Почему сорвался переход? Причины срыва мне неизвестны», — цитирует Вагнера «Спорт-Экспресс».

5 мая Вагнер Лав расторг контракт с «Коринтиансом», а 23 июня перешёл в «Кайрат».

Вагнер выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, периодически уходя в аренду в бразильские клубы, а также в 2013 году. В общей сложности в его активе 120 забитых мячей и 53 голевые передачи в 144 матчах за армейцев.

Ранее агент Вагнера Лава объяснил, почему бразилец перешёл в «Кайрат».