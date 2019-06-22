Индзаги возглавил клуб Серии B «Беневенто»
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Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 45-летним тренером рассчитано до лета 2020 года, с опцией продления ещё на один сезон.
После завершения карьеры футболиста, Индзаги возглавлял три клуба — «Болонью», «Венецию» и также «Милан», выступлениями за который он широко известен.
Старший брат Филиппо Индзаги — Симоне Индзаги в настоящее время является главным тренером римского «Лацио», выступающего в Серии А.
Ранее сообщалось, что «Милан» назвал имя нового главного тренера.