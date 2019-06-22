Индзаги возглавил клуб Серии B «Беневенто»

Итальянский специалист Филиппо Индзаги назначен главным тренером клуба «Беневенто», выступающего в итальянской Серии B.

Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение с 45-летним тренером рассчитано до лета 2020 года, с опцией продления ещё на один сезон.

После завершения карьеры футболиста, Индзаги возглавлял три клуба — «Болонью», «Венецию» и также «Милан», выступлениями за который он широко известен.

Старший брат Филиппо Индзаги — Симоне Индзаги в настоящее время является главным тренером римского «Лацио», выступающего в Серии А.

Ранее сообщалось, что «Милан» назвал имя нового главного тренера.