«Милан» назвал имя нового главного тренера
- Reuters
Об этом сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2021 года с возможностью продления до июня 2022 года.
Джампаоло ранее работал с «Эмполи», «Кремонезе», «Брешией», «Чезеной», «Катаньей», «Сиеной», «Кальяри» и «Сампдорией».
В минувшем сезоне «Милан» возглавлял Дженнаро Гаттузо. Под его руководством «россонери» заняли пятое место в Серии А.
Ранее сообщалось, что Паоло Мальдини назначен на пост технического директора «Милана».