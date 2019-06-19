«Милан» назвал имя нового главного тренера

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Итальянский футбольный клуб «Милан» объявил о назначении Марко Джампаоло на пост нового главного тренера команды.
«Милан» назвал имя нового главного тренера
  • Reuters

Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт со специалистом рассчитан до 30 июня 2021 года с возможностью продления до июня 2022 года.

Джампаоло ранее работал с «Эмполи», «Кремонезе», «Брешией», «Чезеной», «Катаньей», «Сиеной», «Кальяри» и «Сампдорией».

В минувшем сезоне «Милан» возглавлял Дженнаро Гаттузо. Под его руководством «россонери» заняли пятое место в Серии А.

Ранее сообщалось, что Паоло Мальдини назначен на пост технического директора «Милана».

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