Мальдини назначен на пост технического директора «Милана»

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Футбольный клуб «Милан» назначил бывшего защитника команды и сборной Италии Паоло Мальдини техническим директором.
Мальдини назначен на пост технического директора «Милана»
  • ©Spada/Lapresse
  • globallookpress.com

Об этом сообщает официальный сайт «россонери».

Мальдини начал работать в системе клуба с августа 2018 года, заняв пост директора по стратегическому развитию. В новой должности он будет тесно сотрудничать с новым генеральным диретором красно-чёрных Звонимиром Бобаном.

В минувшем сезоне «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии.

Ранее Александр Головин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер» или «Милан».

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