Мальдини назначен на пост технического директора «Милана»
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Об этом сообщает официальный сайт «россонери».
Мальдини начал работать в системе клуба с августа 2018 года, заняв пост директора по стратегическому развитию. В новой должности он будет тесно сотрудничать с новым генеральным диретором красно-чёрных Звонимиром Бобаном.
В минувшем сезоне «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии.
Ранее Александр Головин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер» или «Милан».