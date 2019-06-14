Мальдини назначен на пост технического директора «Милана»

Футбольный клуб «Милан» назначил бывшего защитника команды и сборной Италии Паоло Мальдини техническим директором.

Об этом сообщает официальный сайт «россонери».

Мальдини начал работать в системе клуба с августа 2018 года, заняв пост директора по стратегическому развитию. В новой должности он будет тесно сотрудничать с новым генеральным диретором красно-чёрных Звонимиром Бобаном.

В минувшем сезоне «Милан» занял пятое место в чемпионате Италии.

Ранее Александр Головин прокомментировал слухи о возможном переходе в «Интер» или «Милан».