«Проблема существует на международном уровне»: что известно о скандальных случаях насилия над гимнастками в Британии

Федерация гимнастики Великобритании отказалась от намерения участвовать в расследовании случаев насилия над спортсменами со стороны тренеров. По словам главы организации Джейн Аллен, это сделает процесс более независимым. Ранее сразу несколько бывших гимнасток рассказали о жестоких методах тренировок, которые заключались как в физическом, так и психологическом давлении. В свою очередь, чемпионка Игр Содружества Лиза Мейсон обвинила в произошедшем Аллен, а также предположила, что в ближайшее время многие спортсменки решатся рассказать свои истории.

«Создавалось впечатление, что так и должно быть»

Федерация гимнастики Великобритании (British Gymnastics) не будет принимать участие в расследовании многочисленных случаев насилия и издевательств над спортсменами со стороны тренеров. Дело будет полностью передано агентству UK Sport и вневедомственному государственному органу Sport England. По словам генерального директора организации Джейн Аллен, этот шаг поспособствует беспрепятственному выяснению всех обстоятельств.

«Крайне необходимо, чтобы рассмотрение дела было безоговорочно независимым и включало все источники для эффективного решения проблемы, поднятой гимнастами. На прошлой неделе ситуация усложнилась, и чтобы сохранить доверие гимнастического сообщества, мы решили отказаться от любого управления ходом расследования. Наша цель — вынести урок из сложившейся ситуации и обеспечить благополучие всех участников гимнастического сообщества», — говорится в заявлении Аллен.

UK Sport и Sport England поддержали решение федерации и выразили готовность провести независимое расследование. В настоящий момент они разрабатывают план поддержки пострадавших спортсменов. С 20 июля для них начнёт функционировать служба, в которой все желающие смогут поделиться своим опытом. Её работу будут обеспечивать Британская комиссия спортсменов и Национальное общество по предотвращению насилия над детьми.

Громкий скандал разразился в британском спорте десять дней назад. Канал ITV выпустил серию интервью под названием «Избитые и измождённые голодом», в которых гимнастки рассказали о жестоком отношении тренеров. Поднять эту серьёзную проблему создателей побудил документальный фильм «Атлет А», рассказывающий о преступлениях экс-врача сборной США по гимнастике Ларри Нассара, премьера которого состоялась в конце июня.

Одной из первых гимнасток, решившихся на публичное признание, стала чемпионка Игр Содружества 1998 года Лиза Мейсон. По её словам, наставники прибегали к жестоким методам тренировок, в частности, заставляли её выполнять упражнения до тех пор, пока руки не начинали кровоточить.

«Затем мои руки опускали и поливали медицинским спиртом. Под брусьями клали искусственный газон, чтобы я обжигала ноги, если не буду держать их на весу. Но через это проходили и все остальные, поэтому создавалось впечатление, что так и должно быть», — приводит слова Мейсон The Guardian.

Спортсменка также призвала коллег по всему миру последовать её примеру и не умалчивать об этой проблеме.

«Нам нужна ваша поддержка! Проблема выходит далеко за рамки отдельных федераций — она существует на международном уровне. Пришло время высказаться и остальному миру. Чтобы что-то изменить, мы должны быть услышаны», — написала Мейсон в Twitter.

My fellow international gymnasts.... we need your voices!!

This is so much bigger than individual federations this is an international problem & it’s time for the rest of the world to speak up.

In order for us to make a change we must be heard. We stand with U!#GymnastAlliance — Lisa Mason OLY (@lisamasongym) July 15, 2020

Заявления Мейсон спровоцировали целую волну историй гимнасток, подвергшихся в разные годы жестокому обращению, многие из которых были рассказаны анонимно. Издевательства носили не только физический, но и психологический характер. Чаще всего оскорбления касались наличия лишнего веса, которого на самом деле не было.

Николь Павье призналась, что в 14 лет у неё развилась булимия на фоне постоянных угроз и запугиваний и даже спустя семь лет после завершения карьеры она продолжает испытывать комплексы по поводу своего внешнего вида. Её тренер Клэр Барбьери могла позволить себе обсуждать вес подопечных перед всей группой и писать их показатели на доске.

«Будучи взрослой, понимаешь, как сильно это на тебе сказалось: расстройства пищевого поведения, хронические боли, кошмары каждую ночь и полное отсутствие нормального самочувствия», — приводит слова Павье BBC.

Стоит отметить, что сама Барбьери заявила, что ни разу за всю тренерскую карьеру не получала официальных жалоб. Она заверила, что в команде действительно существуют жёсткие требования к весу спортсменок, однако все специалисты серьёзно относятся к проблемам с питанием.

Схожими историями поделились Франческа Фокс, сёстры Бекки и Элли Дауни, Кэтрин Лайонс и другие ведущие гимнастки Великобритании. СМИ удалось выяснить, что некоторых из них наставники запирали в шкафчиках, если они отказывались выполнять упражнения, избивали, а также заставляли тренироваться, несмотря на травмы. Отмечается, что подобные методики носили повсеместный характер и не ограничивались одним спортивным клубом. До сих пор многие из жертв испытывают психологические проблемы, подвержены тревожности и депрессии.

«Федерация пытается решить всё по-тихому»

В федерации резко осудили любые насильственные действия в отношении спортсменов, так как они противоречат принципам безопасности тренировочного процесса. Кроме того, там призвали всех, кто когда-либо оказывался жертвой жестокого обращения, принять участие в расследовании, которое изначально планировала провести именно федерация.

Свои сожаления выразили и в Британской олимпийской ассоциации. Марк Ингланд, отвечающий за подготовку сборной к Токио-2020, подчеркнул, что «в спорте нет места насилию», а также заверил, что находящиеся под подозрением специалисты не будут допущены до Игр.

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При этом сами гимнасты в происходящем винят именно федерацию. Мейсон призвала Аллен уйти в отставку, так как она возглавляет British Gymnastics на протяжении десяти лет и первые разговоры о насилии начали появляться в период её руководства. По мнению экс-спортсменки, организация намеренно покрывает тренеров, уличённых в неэтичных действиях.

Схожей позиции придерживается и четырёхкратный призёр Олимпийских игр Луис Смит.

«Подобные публичные заявления будут выглядеть ужасно. Поэтому федерация пытается решить всё по-тихому. Это в их интересах. Я не говорю, что они игнорируют проблемы, но если от дела можно избавиться ввиду недостаточного количества доказательств, к сожалению, именно это они и сделают», — пояснил Смит.

Их слова подтвердила и бронзовая медалистка Олимпиады в Рио-де-Жанейро Эми Тинклер. В январе нынешнего года она объявила о завершении карьеры, однако лишь сейчас стало известно, что сделать это её вынудили не травмы, а жестокое обращение. Спортсменка сообщила, что подала жалобу в British Gymnastics ещё в декабре прошлого года, однако ответа до сих пор не последовало.

Мейсон уверена, что общественности ещё предстоит узнать о многих случаях жестокого обращения с гимнастами в Великобритании. Она предположила, что подобное происходит и с действующими спортсменами, которые не хотят открыто говорить о проблеме, чтобы не потерять место в национальной команде перед Олимпиадой в Токио.