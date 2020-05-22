«Саша будет в плюсе»: личный тренер Логинова возглавил сборную Болгарии по биатлону

Российский тренер Александр Касперович, личный наставник чемпиона мира по биатлону Александра Логинова, возглавил сборную Болгарии. Его помощником назначен Виталий Норицын. Касперович заверил, что его назначение не повлияет на сотрудничество с лидером российской команды, и допустил, что спортсмен будет проводить сборы под его руководством в Болгарии. В СБР тоже считают, что отъезд Касперовича не скажется на результатах сборной России.

Федерация биатлона Болгарии объявила о приглашении в свою сборную двух известных специалистов из России. Национальную команду этой страны в следующем сезоне возглавит Александр Касперович, личный наставник чемпиона мира Александра Логинова, а бывший главный тренер женской сборной России Виталий Норицын станет его ассистентом. Они будут работать в объединённой сборной мужчин и женщин.

Глава организации, олимпийская чемпионка Екатерина Дафовска ранее анонсировала приезд двух тренеров из России, но не называла их имён. В четверг пресс-служба федерации объявила, что была достигнута предварительная договорённость с Касперовичем и Норицыным. Подписать контракты они пока что не могут из-за запрета на въезд для граждан из стран, не входящих в ЕС, который действует из-за пандемии коронавируса. В их тренерский штаб также войдёт местный специалист. Бывший наставник мужской сборной Болгарии Николай Захаров продолжит работу с молодёжной командой.

Касперович подтвердил своё намерение тренировать сборную, занявшую 15-е место в мужском Кубке наций прошлого сезона и 22-е — в женском. Он заверил, что на его сотрудничестве с Логиновым новое назначение никак не скажется.

«Подтверждаю, что я стал тренером сборной Болгарии. Условия меня устраивают, переговоры велись давно, на этой неделе было принято решение. До Олимпиады я буду работать. На работе с Логиновым это никак не скажется, возможно, даже будем проводить совместные сборы, в Болгарии отличные базы. Саша будет в плюсе. Кроме того, я остаюсь в сборной Санкт-Петербурга», — сказал тренер «Спорт-Экспрессу».

Он также отметил, что не будет пытаться привлечь в сборную Болгарии кого-то из российских спортсменов, которые не проходят в состав отечественной национальной команды.

«Никого из россиян не присматриваю, никогда этим не занимался, ни в коем случае. Об этом даже речи быть не может. Только, быть может, будем привлекать как спарринг-партнёров, потому что я также продолжаю сотрудничество с питерской федерацией», — добавил Касперович в разговоре с ТАСС.

В том, что работа Касперовича в Болгарии не скажется на подготовке лидера российской сборной Логинова, уверен и президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв.

«Последнее время Касперович не работал в СБР. Он работал в Петербурге. Мы с ним не связывались. Тренер работает в регионе и самостоятельно принимает решения. В отличие от спортсменов, которые всегда с нами. Сомневаюсь, что это повлияет на результаты Логинова. А что, он так усиленно работал с Александром? Перестаньте! Я считаю, что возможный уход Касперовича — это не страшно», — сказал глава федерации «Спорту день за днём».

Новое назначение Касперовича может стать плюсом для Логинова ещё и потому, что теперь его тренер будет иметь законную возможность сопровождать своего звёздного ученика на международных стартах, так как будет аккредитован от Федерации биатлона Болгарии. На последнем чемпионате мира Касперович оказывал помощь Логинову без выданного СБР разрешения, и это привело к громкому скандалу, а также послужило поводом обвинить тандем тренера и биатлониста в нарушении антидопинговых правил.

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Норицын, уволенный из российской команды сразу после первенства планеты, отметил, что не будет что-то пытаться доказать своим бывшим работодателям из СБР. Он также рассказал, что пока не представляет, как будет выстраиваться его работа на новом месте.

«Чувства реванша точно нет. Буду рад помочь сборной Болгарии, что-то принести своё. Надеемся, наше сотрудничество будет плодотворным. На данный момент только решаются моменты организационного плана. Пока нет какой-то конкретики, как будет выстраиваться наша работа. Сейчас дистанционно тяжело работать. Когда сможем приступить, то, может быть, буду более развёрнуто комментировать», — сказал тренер «Р-Спорту».

Касперович и Норицын примут сборную, которая пока не может похвастаться высокими результатами. В мужской команде выделяются только Владимир Илиев и Красимир Анев. Несмотря на то, что обоим уже за 30 лет, свои лучшие результаты они показывают именно в последнее время, а Илиев даже стал серебряным призёром чемпионата мира в индивидуальной гонке в 2019 году. В минувшем сезоне оба спортсмена расположились в четвёртом десятке общего зачёта Кубка мира.