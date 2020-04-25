«Уже два года не ем мяса и рыбы»: Баташова о жалости к животным, популяризации пятиборья и тренировках на фоне COVID-19

Для профессионального спортсмена олимпийское золото должно быть целью, а не мечтой. Об этом в интервью RT заявила российская пятиборка Ульяна Баташова. Спортсменка также призналась, что около двух лет не ест мясо, рыбу и морепродукты, рассказала о тренировочном процессе во время режима самоизоляции и объяснила, почему пытается популяризировать пятиборье.

— В сентябре 2018-го вы стали пятой на чемпионате мира, после чего заявили, что ваша цель — выиграть как минимум две Олимпиады: ближайшую в Токио и следующую в Париже. На чём основывалось это заявление: на юношеском нахальстве и эйфории от удачного выступления или на трезвом анализе ситуации?

— На спортивных показателях, которые у меня улучшаются каждый год. Пятое место на ЧМ — очень высокий результат сам по себе. В 2019-м я стала первой в Кубке мира, в этом году заняла второе место. Что касается олимпийской победы, мечтать о ней можно абстрактно. Если же я тренируюсь профессионально, это уже не мечта, а цель. Иначе в чём суть занятий спортом, да ещё и олимпийским видом? Зачем тогда ты каждое утро встаёшь, идёшь на тренировку, отказываешь себе во многом, месяцами не видишься с родными и близкими? Может быть, у кого-то есть другая мотивация, но у меня другой никогда не было.

— На прошлогоднем мировом первенстве вы тем не менее не сумели добыть олимпийскую лицензию и остались за пределами топ-10. Это была случайность?

— В нашем виде спорта вообще хватает случайностей. Много видов, от каждого из них зависит результат, причём в том же конкуре результат далеко не всегда зависит от тебя.

— Если брать все пять дисциплин, какая по внутренним ощущениям у вас самая слабая?

— У меня нет таких. Ни слабых, ни суперсильных дисциплин. Я, скорее, «середняк»: все виды у меня на высоком среднем уровне.

— Когда Дмитрий Сватковский одержал олимпийскую победу в 2000-м, его тренер сказал, что наиболее проблемной дисциплиной в пятиборье нередко становится бег. Потому что, если с спортсмен от природы «не бежит», тренировать его бессмысленно.

— Не соглашусь. Когда я пришла в пятиборье из плавания, бежала хуже всех в группе. На меня тренеры тогда пальцем показывали: мол, эта девочка никогда и ни за что не побежит. Сейчас я первая в России по бегу, и вхожу в первую десятку мира в «комбайне».

— Представляете, какое количество народу вы сейчас обнадёжили этими словами?

— Представляю. Можно сказать, беру на себя миссию заявить, что нельзя слушать всех подряд. Нужно идти за своей мечтой, находить свою команду, людей, которые будут в тебя верить, поддерживать и помогать.

— Ещё один расхожий стереотип идёт из биатлона и заключается в том, что есть люди, которых невозможно научить стрелять.

— У меня тоже в самом начале карьеры был период, когда хуже всего шла стрельба. В статике я стреляла нормально, а вот когда нужно было сочетать это с бегом, постоянно застреливалась, стояла на рубеже по 50 секунд. Сейчас стреляю хорошо, мне этого уровня хватает. Но вообще заметила, что в пятиборье довольно много спортсменов, которые не умеют справляться со стрельбой чисто психологически. Возможно, их просто никто не учил этому. А потом у людей просто опускаются руки. Это реально очень тяжело, когда от старта к старту ты стараешься хоть как-то с собой справиться, а результат остаётся плохим.

— Вы в курсе, что двукратный олимпийский чемпион и нынешний главный тренер российской сборной Андрей Моисеев когда-то панически боялся лошадей?

— Нет, этого он не рассказывал.

— А какой получилась первая встреча с лошадью у вас?

— Это было как у ребёнка в парке развлечений: «Ух ты! Лошадка!» Для полного счастья оставалось только сладкую вату на палочке купить. Но страха не было точно. Хотя конь — это, конечно же, страшновато. В том плане, что непредсказуемый вид. Очень страшно иногда наблюдать, как другие участники едут. Поэтому я стараюсь не смотреть чужие выступления.

— Читала, что в некоторых странах лошади для пятиборья бывают просто огромными.

— Для меня это не играет большой роли. Я больше ощущаю саму лошадь, её навыки, управляемость, а не то, высокая она, или низкая. Бывают огромные лошади, которые к препятствию даже близко не подойдут, а бывают такие коротыши, которые как выпрыгнут!

Я постоянно рассказываю, как мы выступали в Египте, и там были настолько мелкие лошади, что ребята ногами сбивали препятствия. Если лошадь по-настоящему круто обучена, становится опасно даже чуточку ей помешать — можно сбить. Но в целом лошади у нас привыкшие, что на них работают разные всадники.

— Вне своего вида спорта вы на лошадях катаетесь?

— Нет. Мне вообще свойственно жалеть всех животных, которых используют в парках или где-то ещё. Мне это кажется издевательством.

— Как же с такими взглядами вы в пятиборье задержались?

— Когда только пришла в этот вид спорта, взгляды были другими. Сейчас мировоззрение меняется. Вот я, например, уже два года не ем ни мяса, ни рыбы с морепродуктами, и от этого тоже меняется отношение ко всему живому. Но могу сказать, что у нас лошади всегда содержатся в великолепных условиях: их постоянно наблюдают врачи-ветеринары, их правильно кормят, выгуливают, пылинки с них сдувают. Кстати, если всадник на соревнованиях больше двух раз ударит лошадь хлыстом, его снимают за жестокое обращение с животными. Даже в правилах это прописано.

— Если в какой-то момент пятиборцам предложат заменить лошадь на велосипед, будете поддерживать такое решение?

— Здесь у меня противоречие: мне хоть и жалко животных, но я гораздо сильнее против всяких новомодных изменений и нововведений в нашем виде спорта. Мне кажется, такие вещи убивают пятиборье, как спорт. Лучше просто его закрыть, нежели менять один вид на другой, на третий, на десятый.

— Здесь как раз всё объяснимо: телевидение хочет зрелищ, экстрима, оно же диктует условия. Отсюда и постоянные дебаты: что бы такое «ненужное» вычеркнуть из олимпийской программы, чтобы добавить туда условный брейк-данс. Программа же не резиновая?

— Всё равно я не считаю правильным убирать какие-то виды спорта. Тем более, существовавшие в рамках Олимпиад всегда. Ну, или сделайте тогда какие-то понятные критерии, по которым вид спорта попадает в олимпийскую программу. Может быть, тем же брейкдансерам будет сейчас обидно, но на мой взгляд, это всё-таки больше танец, а не спорт. Балет же мы не пытаемся протащить на Олимпиаду? А ведь там тоже тренировки, растяжки, люди страдают от нагрузок, держат вес…

— Вы успеваете следить за огромным количеством видов спорта и заниматься массой дел, не имеющих никакого отношения к тренировочному процессу. Откуда берётся время и не мешает ли это серьёзным тренировкам?

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— На самом деле, считаю, что если заниматься только спортом и приходя домой, думать только о тренировках или соревнованиях, можно легко сойти с ума. Я была очень близка к такому состоянию в начале 2018-го, когда ещё не было никаких личных наград на взрослом международном уровне. Это тонкая грань: как бы серьёзно человек ни тренировался, нужно уметь отключаться от этой работы. И позволять себе это делать.

Другой вопрос, что дисциплина должна быть всегда. Есть талантливые дети, которые тренируются, показывают высокие результаты, но могут позволить себе пойти после тренировки без шапки на улицу, или нарушать режим, поздно ложиться спать. Для меня такие вещи абсолютно неприемлемы. Но при этом я без труда переключаюсь с тренировок на какие-то другие дела.

— Одно из ваших увлечений — видеоинтервью с людьми из мира пятиборья. Кто из собеседников произвёл наиболее мощное впечатление?

— Не выделю кого-то особо, потому что я и без интервью много знала об этих людях. Просто захотелось рассказать более широкому кругу людей, что есть такие спортсмены и тренеры, классные, добрые, не зазнавшиеся, несмотря на высокие достижения, что у них, помимо пятиборья, есть какие-то взгляды, интересы.

— Можете назвать трёх человек из мира спорта, с кем бы вам особенно хотелось пообщаться живьём? Но с одной поправкой, кроме Александра Карелина.

— Почему это «кроме»?

— Считайте, что его я назвала сама, поскольку знаю, что он — ваш главный кумир в спортивной жизни.

— Ирина Винер.

— Почему такой выбор?

— Я смотрю все её интервью, она мне очень нравится, как тренер: жёсткая, со своим мировоззрением. К тому же столько девочек-чемпионок через неё прошло в художественной гимнастике. Не просто же так всё ей с неба упало? Хотелось бы об этом поговорить.

— А что, кстати, мешает? Вы же тренируетесь на одной базе в Новогорске.

— Ну-у-у… Ирина Александровна приезжает на базу по собственному расписанию, да и у меня по пять тренировок в день всё-таки…

— Тогда называйте третью кандидатуру.

— Так, сейчас подумаю. Мария Шарапова. Она для меня скажем так, эталон правильного спортсмена. Человек, отлично выстроивший свой бренд.

Может быть, конечно, это просто стечение обстоятельств, но мне кажется, что Маша — реально выдающийся человек сама по себе. У неё ведь не было таких результатов, как у той же Серены Уильямс. Но даже когда Шарапова проигрывала, многие спонсоры хотели работать именно с ней, и с ней же остались даже после того, как Маша завершила карьеру.

— Сейчас почти все известные спортсмены занимаются собственной раскруткой в социальных сетях. С какой целью это делаете вы?

— Прежде всего для популяризации нашего вида спорта. Многие журналисты не обращают на пятиборцев внимания, хотя, казалось бы: приди на тренировку команды и непременно наткнёшься на олимпийского чемпиона или чемпиона мира. Плюс я знаю, что многие дети, которые занимаются современным пятиборьем, живут в маленьких городах, где нет никаких трансляций. Как им заглянуть в мир большого спорта, где найти щёлочку, чтобы посмотреть, как спортсмены тренируются, чем живут, чем занимаются в свободное время, как готовятся к соревнованиям?

— Ваш фотоальбом в Instagram наводит на мысль, что больше всего вам нравится в себе пресс и талия.

— Мне всё в себе нравится. Но, как говорится, спрос рождает предложение. Я один раз выложила картинки, сразу много лайков посыпалось. Поэтому продолжаю это делать.

— Рекламные предложения поступают?

— Этими вопросами занимается мой менеджер, и сейчас мы с ним активно работаем в этом направлении.

— Шанс квалифицироваться на Олимпийские игры в Токио у вас остаётся?

— Ну конечно, если всё вернётся на круги своя. Пока в этом нет никакой ясности. Вроде как озвучили даты некоторых соревнований, но мы до сих пор сидим дома, тренируемся, как можем, и непонятно, когда всё закончится…

— Как выглядит тренировочный день пятиборца в условиях изоляции?

— У меня на самом деле условия просто отличные. Я сразу уехала в загородный дом, там есть беговая дорожка, есть профессиональный велостанок, на котором тренируются триатлонисты, есть оборудованный тренажёрный зал — шведская стенка, штанга, какие-то блины, коврики, резиновые жгуты всякие, плюс сделали сейчас специальную телегу для плавания — тренажёр, позволяющий имитировать движения в воде.

— Этот спортивный коммунизм вы построили себе сами?

— У нас просто спортивная семья. Родители спроектировали зал сразу, когда строили дом. Там же имеется манекен, которого я могу колоть, могу его тренером одеть.

— Тренер присылает вам задание, или вы с ним работаете в видеорежиме?

— У меня есть тренировочный план, расписанный именно под условия карантина, стараюсь его выполнять. Конечно, это не совсем то, чем мы занимались на сборах, и нагрузки никак несопоставимы, но сейчас разговор идёт уже не о поддержании результата или спортивной формы, а о том, чтобы не терять тонус. Профессиональному спортсмену нельзя резко взять и прекратить тренироваться, можно, наверное, просто умереть от этого. Хотя, кому я это рассказываю…

— Хоть какая-то ясность относительно того, когда может снова начаться спортивная жизнь, у пятиборцев имеется?

— На сайте международной федерации не так давно вывесили изменённое расписание: в сентябре начинают стартовать различные мелкие турниры и юниорские соревнования, а основные чемпионаты перенесены на более позднюю осень. Чемпионат Европы состоится, как и предполагалось, в Венгрии, а вот мировое первенство, которое должно было пройти в мае в Ухане, перенесли в Канкун.

— В том, что Олимпиаду перенесли на год позже, вы видите какие-то плюсы для себя лично?

— Я не рассматриваю ситуацию с позиции плюсов или минусов, или с позиции Олимпиады — будет она через год, два, десять, или её не будет вообще. Хочется, чтобы всё это уже как-то закончилось. Чтобы люди могли нормально существовать, как раньше, чтобы всё наладилось, никто не болел, все выздоровели — в этом плане. Если рассуждать абстрактно, минус, наверное, в том, что все федерации рассчитывали подготовку на конкретные числа, закладывали бюджет. Мы ездили на сборы, тратили кучу денег, и это были не какие-то казёные деньги, с неба упавшие, но и свои тоже. Получается, что всё это ушло впустую…