Ганус заявил, что спортсмены на изоляции перестали заполнять систему ADAMS

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что многие отечественные спортсмены на самоизоляции из-за коронавируса по ошибке перестали заполнять систему антидопингового контроля ADAMS.

«У нас спортсмены на карантине посчитали, что раз идёт самоизоляция, то они не должны заполнять систему ADAMS. Это ошибка, они обязаны это делать. Мы можем приехать в любое время», — цитирует Гануса РИА Новости.

Он отметил, что РУСАДА на данный момент активно занимается вопросом информирования спортсменов по этому поводу.

«Да, есть технические вопросы, связанные, например, с антибактериальными костюмами и так далее, но они решаемы», — добавил Ганус.

На данный момент большинство спортивных соревнований в мире приостановлено из-за эпидемии коронавируса.

Ранее Ганус рассказал, как заболевание коронавирусом может повлиять на спортсменов.