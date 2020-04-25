Ганус заявил, что спортсмены на изоляции перестали заполнять систему ADAMS
- РИА Новости
«У нас спортсмены на карантине посчитали, что раз идёт самоизоляция, то они не должны заполнять систему ADAMS. Это ошибка, они обязаны это делать. Мы можем приехать в любое время», — цитирует Гануса РИА Новости.
Он отметил, что РУСАДА на данный момент активно занимается вопросом информирования спортсменов по этому поводу.
«Да, есть технические вопросы, связанные, например, с антибактериальными костюмами и так далее, но они решаемы», — добавил Ганус.
На данный момент большинство спортивных соревнований в мире приостановлено из-за эпидемии коронавируса.
Ранее Ганус рассказал, как заболевание коронавирусом может повлиять на спортсменов.