Ганус заявил, что спортсмены на изоляции перестали заполнять систему ADAMS

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что многие отечественные спортсмены на самоизоляции из-за коронавируса по ошибке перестали заполнять систему антидопингового контроля ADAMS.
Ганус заявил, что спортсмены на изоляции перестали заполнять систему ADAMS
  • РИА Новости

«У нас спортсмены на карантине посчитали, что раз идёт самоизоляция, то они не должны заполнять систему ADAMS. Это ошибка, они обязаны это делать. Мы можем приехать в любое время», — цитирует Гануса РИА Новости.

Он отметил, что РУСАДА на данный момент активно занимается вопросом информирования спортсменов по этому поводу. 

«Да, есть технические вопросы, связанные, например, с антибактериальными костюмами и так далее, но они решаемы», — добавил Ганус.

На данный момент большинство спортивных соревнований в мире приостановлено из-за эпидемии коронавируса.

Ранее Ганус рассказал, как заболевание коронавирусом может повлиять на спортсменов.

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