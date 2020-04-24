Ганус: последствия заболевания коронавирусом могут стоить спортсменам карьеры

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, как заболевание коронавирусом может повлиять на спортсменов.

«Сейчас активно изучается влияние коронавирусной инфекции на здоровье спортсменов, а последствия на самом деле очень тяжёлые», — цитирует Гануса РИА Новости.

Он отметил, что COVID-19 наносит значительный удар по лёгким, а для спортсмена это очень важный орган.

«Специалисты, которые были у нас, подтвердили, что, по предварительным оценкам, учитывая вероятный характер влияния подобного рода инфекций, заболевание может стоить спортсмену карьеры», — добавил Ганус.

При этом он отметил, что многое будет зависеть от тяжести заболевания и окончательно делать выводы можно будет после завершения исследований.

Ранее глава РУСАДА не исключил продления периода приостановки тестирований на допинг из-за пандемии.