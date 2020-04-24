Ганус: последствия заболевания коронавирусом могут стоить спортсменам карьеры

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус рассказал, как заболевание коронавирусом может повлиять на спортсменов.
Ганус: последствия заболевания коронавирусом могут стоить спортсменам карьеры
  • РИА Новости

«Сейчас активно изучается влияние коронавирусной инфекции на здоровье спортсменов, а последствия на самом деле очень тяжёлые», — цитирует Гануса РИА Новости.

Он отметил, что COVID-19 наносит значительный удар по лёгким, а для спортсмена это очень важный орган. 

«Специалисты, которые были у нас, подтвердили, что, по предварительным оценкам, учитывая вероятный характер влияния подобного рода инфекций, заболевание может стоить спортсмену карьеры», — добавил Ганус.

При этом он отметил, что многое будет зависеть от тяжести заболевания и окончательно делать выводы можно будет после завершения исследований.

Ранее глава РУСАДА не исключил продления периода приостановки тестирований на допинг из-за пандемии.

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