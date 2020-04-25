Мужской и женский чемпионаты России по гандболу завершены досрочно
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Об этом сообщается на официальном сайте ФГР.
Отмечается, что чемпионами будут признаны команды, лидировавшие в турнирных таблицах на момент остановки сезона.
Таким образом, «Чеховские медведи» стали чемпионами России среди мужчин, а «Ростов-Дон» — у женщин.
При этом ни одна команда не вылетит из Суперлиги по спортивному принципу, а лидер Высшей лиги получит право на повышение в классе.
Ранее сообщалось, что футбольные клубы АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона.