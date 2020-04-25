Мужской и женский чемпионаты России по гандболу завершены досрочно

Исполком Федерации гандбола России принял решение о досрочном завершении сезонов мужского и женского национальных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщается на официальном сайте ФГР.

Отмечается, что чемпионами будут признаны команды, лидировавшие в турнирных таблицах на момент остановки сезона.

Таким образом, «Чеховские медведи» стали чемпионами России среди мужчин, а «Ростов-Дон» — у женщин.

При этом ни одна команда не вылетит из Суперлиги по спортивному принципу, а лидер Высшей лиги получит право на повышение в классе.

Ранее сообщалось, что футбольные клубы АПЛ настаивают на досрочном завершении сезона.