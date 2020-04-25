Боец MMA Харитонов назвал Лукашенко самым адекватным экспертом по коронавирусу в мире

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Российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко самым адекватным экспертом по коронавирусу в мире.
Боец MMA Харитонов назвал Лукашенко самым адекватным экспертом по коронавирусу в мире
  • Reuters

«Самый адекватный эксперт по коронавирусу на этой планете! Александр Григорьевич Лукашенко. Браво!» — написал Харитонов в своём Instagram, прикрепив видео, на котором Лукашенко высказывает мнение по поводу пандемии.

В ролике Лукашенко заявил, что «считает коронавирус психозом» и отметил, что видит больше опасности во всеобщей панике, чем в самом вирусе.

На данный момент в мире число заражённых коронавирусом достигло более 2,7 млн, более 780 тыс. человек выздоровели, больше 195 тыс. скончались.

Ранее сообщалось, что в Германии могут обязать футболистов играть в масках из-за коронавируса.

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