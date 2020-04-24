СМИ: В Германии могут обязать футболистов играть в масках

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Всех футболистов немецкой Бундеслиги могут обязать играть в масках после возобновления сезона, приостановленного из-за пандемии коронавируса.
СМИ: В Германии могут обязать футболистов играть в масках
  • © Frank Hoermann/SVEN SIMON
  • globallookpress.com

Как сообщает Der Spiegel, для обеспечения безопасности игроков будет введён ряд мер.

Так, игрокам будет запрещено прикасаться к маскам во время матчей. Каждые 15 минут встречи будут приостанавливаться, чтобы предоставить футболистам возможность сделать передышку и заменить маски. Во время перерывов игроки должны будут соблюдать дистанцию в 1,5 м, а арбитры получат право наказывать игроков за «ненужные контакты», такие как групповое празднование голов.

Ранее сообщалось, что Бундеслига готова к возобновлению сезона 9 мая с разрешения властей.

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