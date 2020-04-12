«Боюсь здесь что-нибудь подхватить»: гимнаст Найдин — о нахождении в больнице и тестах на коронавирус

Гимнаст Сергей Найдин, который в конце марта сдал положительный тест на коронавирус, чувствует себя хорошо и готов к выписке. Об этом он заявил в интервью RT. Второй тест не выявил наличия инфекции, и теперь атлет ждёт результатов анализа третьей пробы. Он отмечает, что, по словам врачей, больница переполнена, из-за чего его постоянно переводят из одной палаты в другую. При этом спортсмен признал, что опасается подхватить заболевание в медучреждении, но пока не может его покинуть.

«Поступает очень много народа. Некоторых привозят в тяжёлом состоянии»

Гимнаст Сергей Найдин стал одним из первых российских спортсменов, у кого был диагностирован коронавирус. Первого апреля он прямо с базы в Новогорске отправился в больницу города Солнечногорск. Положительный тест на COVID-19 сдал также главный тренер сборной России по спортивной гимнастике Андрей Родионенко.

Однако спустя некоторое время в организмах обоих следов вируса обнаружено не было. Несмотря на это, Найдин до сих пор находится в госпитале и не может отправиться домой в Барнаул. Чтобы разобраться в ситуации, RT связался с самим спортсменом и попросил его рассказать о произошедшем. По словам гимнаста, в настоящее время он ждёт результатов последнего тестирования.

— Жду результата третьего теста. 30 марта я сдал первый — он оказался положительным. Второй сдал 7-го числа, и он уже был отрицательный. Не знаю, как врачи могут это объяснить, но результатов ждать долго. Как могло получиться, что они разные? Не знаю, мне ничего не объяснили. Возможно, в понедельник уже выпишут.

— Как проходила процедура госпитализации?

— Из Новогорска меня сразу отвезли в больницу. Измерили температуру. Сначала давали какие-то таблетки дня три-четыре, но, когда поняли, что симптомов нет, отменили. Впрочем, я их и не пил, поскольку не видел смысла. Дальше просто сидел и ждал результатов анализов. Врачи говорят, что со мной всё в порядке.

— Старший тренер сборной Валентина Родионенко сказала, что вас регулярно переводят из палаты в палату.

— Это действительно так. Та, в которой нахожусь сейчас, уже четвёртая по счёту. Это связано с тем, что поступает очень много народа. Некоторых привозят в тяжёлом состоянии. Поскольку лежу в боксе, ни с кем не пересекаюсь, но врачи утверждают, что больница переполнена. Очень боюсь уже здесь что-нибудь подхватить. Лучше бы отпустили домой. К сожалению, анализ делается очень долго, приходится ждать и терпеть. Выпишусь и поеду домой на Алтай. Проблем с ограничением передвижения быть вроде бы не должно.

— Чем вообще занимаетесь, находясь в больничном боксе?

— Тренируюсь и смотрю фильмы. Отжимаюсь, плюс мне сюда привезли специальную «резину». Поэтому делаю всё, что могу. Но, конечно, очень сложно сидеть в полном одиночестве и ждать результатов. Тренеры пишут, дают задания. Ребята из сборной тоже стараются поддерживать. Никита Нагорный недавно интересовался моим состоянием. Артур Далалоян писал. Они все сидят на карантине. Что касается питания, то еду мне привозят прямо с базы в Новогорске.

— У вас действительно нет никаких симптомов заболевания?

— Да. Началось всё так. В конце марта мы вместе со сборной приехали в Новогорск. Там все сдали тест на коронавирус. У меня и у главного тренера он оказался положительным. Однако у него последующие два результата были отрицательные. Но и тогда меня абсолютно ничто не беспокоило. Честно говоря, испугаться даже не успел. Болезнь как болезнь. Тем более чувствовал себя идеально, даже температура не поднималась. Жена сначала вообще не поверила, когда узнала, что у меня коронавирус, думала, это шутка, а потом расстроилась.

«В два часа ночи его подняли и перевели в другую палату»

Ранее недовольство сложившейся ситуацией высказала старший тренер сборной Валентина Родионенко, которая заявила, что в ситуации с госпитализацией спортсмена «творится что-то непонятное».

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«Его обещают выписать, но переводят из палаты в палату. Тест, который взяли 7 апреля, вроде бы дал отрицательный результат, но документов пока никаких не дают. Сегодня в два часа ночи Сергея подняли и перевели в другую палату, хотя два дня назад говорили, что выписывают, мы уже думали, как его отправлять. Вчера находились целый день в ожидании, что вот-вот скажут и отпустят, но не пришли какие-то документы», — цитирует тренера «Р-Спорт».

При этом, по её словам, у Найдина нет никаких симптомов COVID-19 и он чувствует себя абсолютно нормально. Чтобы разобраться в ситуации, Родионенко даже обратилась к министру спорта Олегу Матыцину.

«Сказали, что очень большая очередь за конечными результатами. Я так понимаю, творится какой-то бедлам, видимо, там всё переполнено. Но зачем вы держите здорового парня? У нас уже лопнуло терпение, и идут без конца разговоры о том, что всё переполнено», — добавила Родионенко.

Сам министр действительно пообещал помочь и признался, что каждый день находится на связи с Найдиным. Также он призвал с уважением относиться к личной жизни спортсменов, которые оказались в подобной ситуации, и не делать из этого «яркой кампании».

О том, что гимнаст, а также главный тренер сборной России по спортивной гимнастике сдали положительный тест на коронавирус, стало известно 2 апреля. Однако уже на следующий день повторный тест Родионенко, который ушёл на домашнюю самоизоляцию, оказался отрицательным. А 8-го числа специалист сдал ещё один отрицательный тест. При этом вся национальная команда была также вынуждена сесть на карантин.

«У каждого спортсмена есть индивидуальный план тренировок. Они могут выполнять некоторые группы упражнений дома. Главное — сохранить эмоциональное состояние. Все члены сборной под контролем из-за ситуации с коронавирусом», — объясняла Родионенко.