Госпитализированный с коронавирусом гимнаст: больных очень много, некоторые поступают в тяжёлом состоянии

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Призёр юношеских Олимпийских игр гимнаст Сергей Найдин, у которого в конце марта был диагностирован коронавирус, рассказал о ситуации с заболевшими в больнице Солнечногорска.
Госпитализированный с коронавирусом гимнаст: больных очень много, некоторые поступают в тяжёлом состоянии
  • © Софья Сандурская
  • АГН «Москва»

«Меня постоянно переводят из палаты в палату. Та, в которой нахожусь сейчас, уже четвёртая по счёту. Это связано с тем, что поступает очень много народу. Некоторых привозят в тяжёлом состоянии. Поскольку лежу в боксе, ни с кем не пересекаюсь, но врачи утверждают — больница переполнена. Очень боюсь уже здесь что-нибудь подхватить. Лучше бы отпустили домой. К сожалению, анализ делается очень долго и приходится ждать и терпеть. Выпишусь и поеду домой на Алтай. Проблем с ограничением передвижения быть вроде бы не должно», — заявил спортсмен в интервью RT.

Ранее госпитализированный с коронавирусом гимнаст рассказал о своём состоянии.

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