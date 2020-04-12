Госпитализированный с коронавирусом гимнаст рассказал о своём состоянии

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Призёр юношеских Олимпийских игр по спортивной гимнастике Сергей Найдин, у которого в конце марта был диагностирован коронавирус, рассказал о своём состоянии.
Госпитализированный с коронавирусом гимнаст рассказал о своём состоянии
  • © Пресс-служба оргкомитета ЮОИ

«Симптомов никаких нет. В конце марта мы вместе со сборной приехали в Новогорск. Там все сдали тест на коронавирус, и у меня с главным тренером он оказался положительным. Однако у него последующие два результата были отрицательные. Но и тогда меня абсолютно ничего не беспокоило. Честно говоря, испугаться даже не успел. Болезнь как болезнь. Тем более чувствовал себя идеально, даже температура не поднималась. Жена сначала вообще не поверила, когда узнала, что у меня коронавирус, думала, это шутка, а потом расстроилась», — заявил Найдин в интервью RT.

Ранее второй тест на коронавирус гимнаста Найдина показал отрицательный результат.

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