Второй тест на коронавирус гимнаста Найдина показал отрицательный результат

Второй тест на коронавирус, взятый у члена сборной России по спортивной гимнастике Сергея Найдина, не показал наличия инфекции в организме.

«Тест пришел отрицательный. Предварительно сказали, что у Найдина не подтвердился коронавирус. Мы в ожидании. Думаю, ещё буквально день-два, и его выпишут. У него должен быть ещё один тест 10-го числа, но будут ли его делать, неизвестно. Может, его отпустят, поскольку первый тест не подтвердился, у него не было симптомов. Я не думаю, что есть резон держать в больнице здорового парня», — приводит слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко ТАСС.

1 апреля Найдин был отправлен в больницу из учебно-тренировочного центра «Новогорск» по подозрению в заболевании коронавирусом. По той же причине вся сборная была вынуждена покинуть базу.

Ранее сообщалось, что у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике обнаружен коронавирус.