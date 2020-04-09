Второй тест на коронавирус гимнаста Найдина показал отрицательный результат

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Второй тест на коронавирус, взятый у члена сборной России по спортивной гимнастике Сергея Найдина, не показал наличия инфекции в организме.
Второй тест на коронавирус гимнаста Найдина показал отрицательный результат
  • © Пресс-служба оргкомитета ЮОИ

«Тест пришел отрицательный. Предварительно сказали, что у Найдина не подтвердился коронавирус. Мы в ожидании. Думаю, ещё буквально день-два, и его выпишут. У него должен быть ещё один тест 10-го числа, но будут ли его делать, неизвестно. Может, его отпустят, поскольку первый тест не подтвердился, у него не было симптомов. Я не думаю, что есть резон держать в больнице здорового парня», — приводит слова старшего тренера сборной России по спортивной гимнастике Валентины Родионенко ТАСС.

1 апреля Найдин был отправлен в больницу из учебно-тренировочного центра «Новогорск» по подозрению в заболевании коронавирусом. По той же причине вся сборная была вынуждена покинуть базу. 

Ранее сообщалось, что у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике обнаружен коронавирус.

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