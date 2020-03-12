Дубль Льоренте в дополнительное время и победный мяч Неймара: как «Атлетико» и ПСЖ выбили «Ливерпуль» и «Боруссию» из ЛЧ

«Атлетико» в дополнительное время вырвал победу над «Ливерпулем» и выбил действующего победителя Лиги чемпионов из борьбы. По ходу матча мадридцы уступали два мяча, но в овертайме сумели переломить ход встречи благодаря дублю Маркоса Льоренте и грубым ошибкам вратаря соперника Адриана. А ПСЖ дома дважды огорчил дортмундскую «Боруссию» и также пробился в четвертьфинал турнира.

Роковые ошибки Адриана и чудесные спасения Облака

Предыдущий розыгрыш плей-офф Лиги чемпионов подарил любителям футбола немало по-настоящему волшебных сюжетов. И нынешний, похоже, получится не менее ярким. По крайней мере, ответный матч между «Ливерпулем» и «Атлетико» войдёт в историю навсегда. Первая игра закончилась минимальной победой мадридцев. Подопечные Диего Симеоне сделали ставку на оборону и не позволили действующему победителю главного европейского клубного турнира нанести ни одного удара в створ.

В Англии гости не собирались отказываться от своего плана. Хозяевам же на руку была поддержка переполненного «Энфилда». С первых минут стало понятно, что «Атлетико» придётся гораздо сложнее, чем три недели назад. Соперник непрерывно атаковал и не давал мадридцам ни секунды отдыха. Чаще всего коллектив Юргена Клоппа пытался отправлять мяч в чужую штрафную с флангов, куда постоянно смещались Садио Мане с Мохаммедом Салахом.

До поры гости справлялись с атаками соперника. За первые полчаса игры можно вспомнить разве что опасный выстрел Алекса Окслейда-Чемберлена в дальний угол, который парировал Ян Облак. Но давление «Ливерпуля» становилось всё сильнее. Мадридцы же практически не показывались на чужой половине. За весь первый тайм они ни разу не потревожили резервного вратаря мерсисайдцев Адриана.

А вот хозяева незадолго до перерыва забили. После подачи Окслейда-Чемберлена от лицевой никем не прикрытый Джорджиньо Вейналдум головой спокойно отправил мяч в дальний угол. В этом эпизоде бессилен оказался и Облак.

Во второй половине «матрасникам» стало ещё тяжелее. «Ливерпуль» увеличил давление на ворота соперника, а гости даже не помышляли об атаках. По истечении часа Симеоне снял с игры тяжеловатого Диего Косту и выпустил вместо него Маркоса Льоренте. Натурализованный испанец покидал поле, всем своим видом демонстрируя недовольство. Если бы он знал, чем впоследствии обернётся эта рокировка...

Однако в тот момент «Атлетико» держался только благодаря Облаку. Если бы не впечатляющие сейвы словенца, команда могла бы распрощаться с мечтами о четвертьфинале задолго до финального свистка. Чего стоит хотя бы сейв Яна после удара Мане головой в упор со считаных метров, пусть в этом эпизоде судья и поднял флажок. Голкипер действовал очень уверенно и спасал свою команду там, где был в состоянии сделать это.

Фортуна тоже находилась на стороне подопечных Симеоне. Так, в середине второго тайма Эндрю Робертсон после подачи Салаха головой бил в упор, но попал в перекладину. А в концовке сам египтянин на дриблинге прошёл нескольких человек и из пределов штрафной отправил мяч выше. Больше «Ливерпулю» забить не удалось — команды ждало дополнительное время.

Зато в самом его начале красные всё же отличились. И в этом эпизоде вновь великолепно проявил себя Вейналдум. Футболист сборной Нидерландов по флангу ушёл от Ренана Лоди и выполнил отличный навес на Роберто Фирмино. Тому позволили не только нанести удар головой, но и сыграть на добивании после попадания мяча в штангу. Облак был бессилен.

То, что произошло дальше, не поддаётся никакому логическому объяснению. Казалось, «Ливерпуль», забив такой нужный второй гол, своего уже не упустит. Но «Атлетико» понадобилась всего одна ошибка соперника, чтобы перевернуть ход матча с ног на голову. И её, как и два года назад в Киеве, совершил вратарь. Только теперь место Лориса Кариуса занял Адриан.

В безобидной ситуации испанец, получив мяч от партнёра, выбил его точно на ногу Жоау Фелиша. Практически незаметный до того португальский вундеркинд моментально отдал передачу на Льоренте, а тот из-за пределов штрафной пробил точно в дальний угол.

Такой счёт «Ливерпуль» не устраивал, и команде нужно было забивать ещё. Мерсисайдцы пошли вперёд, но скорее по инерции. Хозяева явно оказались в нокдауне. Нокаут произошёл в добавленное к первому дополнительному тайму время. Свежий Альваро Мората первым касанием в ходе редкой контратаки нашёл пасом всё того же Льоренте, а он, недолго думая, снова пробил из-за штрафной, и мяч влетел точно в ближний угол. Адриан не спас.

Клопп сдаваться, конечно, не собирался и в перерыве бросил в бой Дивока Ориги с Фабиньо, но быстро стало очевидно, что огня в глазах его подопечных больше нет. Они механически забрасывали мяч в чужую штрафную, делая его лёгкой добычей Облака. Точку же в матче поставил Мората. В самом конце матча Альваро вышел на рандеву с Адрианом и, разумеется, забил. Испанский вратарь пропустил в ближний угол и пополнил летопись печальных историй клуба вслед за Кариусом. А результативную передачу Морате отдал Льоренте. Маркос до этого ни разу не оформлял дубль да и вообще забил считаное количество мячей, но это был его вечер.

Так «Атлетико» невероятным образом выбил действующего победителя Лиги чемпионов из борьбы. «Ливерпулю» не помогли даже 34 удара по воротам Облака. По всей видимости, весь запас удачи команда исчерпала в прошлом сезоне.

Третий гол Неймара подряд и незаметный Холанд

В параллельном матче о подобной интриге речь не шла. ПСЖ спокойно дважды поразил ворота дортмундской «Боруссии» после выездного проигрыша — 1:2.

По сути, все вопросы хозяева сняли ещё в первом тайме. Сначала Неймар после подачи Анхеля Ди Марии с корнера точно пробил головой. Для бразильца данный гол стал третьим подряд в текущем розыгрыше ЛЧ. А затем хорошо знакомый всем российским любителям футбола Леандро Паредес выполнил идеальный прострел в штрафную, который замкнул Хуан Бернат.

«Боруссия» смотрелась блёкло и практически не угрожала владениям Кейлора Наваса. Во втором тайме ничего не изменилось. Немецкому коллективу необходимо было забивать, но команда так ни разу и не пробила в створ ворот соперника.

Абсолютно незаметен оказался и лучший бомбардир турнира Эрлинг Холанд. Норвежец запомнился лишь жёлтой карточкой за грубый фол на Паредесе. Футболисты парижан после финального свистка даже позволили себе подшутить над Эрлингом, спародировав его излюбленную манеру празднования голов в позе для медитации.

А в концовке гости остались в меньшинстве после того, как Эмре Джан нарушил правила на Неймаре и вступил с бразильцем в конфликт. Таким образом, «Боруссия» вылетела из ЛЧ, а ПСЖ впервые за четыре года пробился в четвертьфинал главного еврокубка.