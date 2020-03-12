Дубль Льоренте помог «Атлетико» выбить «Ливерпуль» из ЛЧ

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В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Ливерпулем» и вышел в четвертьфинал турнира.

Матч, проходивший на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле, завершился со счётом 3:2 в пользу гостей.

Основное время матча завершилось со счётом 1:0 в пользу хозяев благодаря голу Жоржиньо Вейналдума. В дополнительное время Роберто Фирмино забил второй мяч в ворота «Атлетико», после чего дубль оформил вышедший на замену футболист гостей Маркос Льоренте. В концовке встречи форвард испанского клуба Альваро Мората установил окончательный счёт в матче.

По сумме двух встреч счёт 4:2 в пользу мадридцев, которые вышли в четвертьфинал турнира.

Ранее ПСЖ обыграл «Боруссию» и вышел в 1/4 финала ЛЧ.

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