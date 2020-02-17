Странная просьба Овечкина, третий ребёнок Курниковой и битва Дзюбы со Слуцким: околоспортивные события минувшей недели

Бывший тренер Александра Овечкина вспомнил, как хоккеист попросил у него водку во время матча. Боец Александр Емельяненко пообещал бросить пить и пойти учиться. В семьях звёзд «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и Джордана Хендерсона, а также российской экс-теннисистки Анны Курниковой — пополнение. Леонид Слуцкий и Артём Дзюба провели очередной баттл в интернете. О главных околоспортивных событиях прошедшей недели — в материале RT.

Овечкин попросил водку на матче

Бывший наставник «Вашингтон Кэпиталз» Грег Смит рассказал о случае, произошедшем с капитаном команды Александром Овечкиным много лет назад.

Как выяснилось, в начале дебютного для себя сезона россиянин повернулся к Смиту на скамейке и спросил, есть ли водка.

«Я ему: «Что есть?» Он: «Ну, знаешь, водка», — и показывает, как будто пьёт. Говорю: «А, водка. Водки у меня нет», — сказал специалист, уточнив, что это была середина игры.

Спустя несколько секунд Овечкин вновь повернулся к тренеру, показал порез на пальце и объяснил, что водка убивает микробы. На это Смит сообщил, что для таких случаев есть перекись, но её пить нельзя. Тогда Овечкин капнул перекись на рану и попросил plaster (в переводе с английского — «штукатурка»).

«Не понимаю, какая штукатурка... Он роется в моей сумке и достаёт пластырь. Показывает: «Видишь? Plaster», — рассказал Смит в интервью The Athletic.

Емельяненко обещал бросить пить и пойти учиться

Между тем главный скандалист в мире российских смешанных единоборств Александр Емельяненко продолжает подготовку к бою с Магомедом Исмаиловым. Его тренировочный процесс весьма специфичен. Сначала спортсмен провёл неделю за решёткой из-за участия в пьяном дебоше в Анапе. После выхода на свободу Емельяненко даже пошутил, что живёт по заветам героя Евгения Леонова из кинофильма «Джентльмены удачи»: украл, выпил — в тюрьму.

Складывается впечатление, спортсмен извлёк из истории необходимые уроки. Сначала он поспорил с руководителем бойцовского клуба «Ахмат» Абузайдом Висмурадовым о том, что не будет употреблять спиртное в течение года. Если же продержаться без алкоголя всё-таки не удастся, Емельяненко обязался вернуть один из подаренных ему главой Чечни Рамзаном Кадыровым автомобилей. Затем боец изъявил желание учиться и потренировался с ректором Грозненского нефтяного университета Магомедом Минцаевым.

«Так как я являюсь бойцом клуба «Ахмат» и практически постоянно нахожусь здесь, я решил совместить приятное с полезным — и выступать, и получать образование», — заявил 38-летний атлет в своём видеообращении к поклонникам.

Правда, фанаты всё равно подвергли Емельяненко критике. Им не понравилось, что он подарил полученный за победу над Михаилом Кокляевым чемпионский пояс Кадырову, хотя обещал его своей дочери.

Пополнение в семьях Салаха, Хендерсона и Курниковой

Между тем в семьях сразу двух футболистов «Ливерпуля» в семьях появилось пополнение. У Мохаммеда Салаха родилась дочь, а у Джордана Хендерсона — сын. Это произошло спустя девять месяцев и один день после победы мерсисайдцев над «Барселоной» в нашумевшем полуфинале Лиги чемпионов.

Салах в том матче не вышел на поле из-за травмы, которую получил в предыдущей игре с «Ньюкаслом». Хендерсон отыграл все 90 минут и отдал голевую передачу на Дивока Ориги. В социальных сетях пошутили, что именно Ориги мог бы стать крёстным отцом для детей обоих футболистов.

Пополнение произошло не только в футбольных семьях. Третьего ребёнка от певца Энрике Иглесиаса родила бывшая звезда теннисного мира россиянка Анна Курникова. Первым о событии сообщил брат музыканта. При этом он не назвал ни пол, ни имя младенца.

На прошедшей неделе Курникова впервые опубликовала в Instagram фотографию с ребёнком, подписав её словами «Моё счастье». Чуть позже в аккаунте спортсменки появился другой снимок — с новорождённым и Иглесиасом.

У пары уже есть двое детей — сын Николас и дочь Люси. О том, что Курникова беременна третьим, стало известно лишь в конце января, поскольку семья скрывала этот факт.

Серена Уильямс займётся проблемой неравенства

Между тем Серена Уильямс стала лицом компании — производителя дезодоранта и вместе с ней займётся проблемой гендерного неравенства в спорте. Они планируют изучить, как предрассудки влияют на спортсменов, начиная от учеников старших классов и заканчивая профессионалами.

В разговоре с журналом Women’s Wear Daily (WWD) Уильямс рассказала, что компания и раньше поддерживала женщин в их борьбе с дискриминацией. «Это то, чем я занимаюсь. Я борюсь за равенство и высказываюсь о гендерных предубеждениях», — уточнила спортсменка.

Big news: We’re joining forces with @SerenaWilliams, an icon of strength and leader in the fight for female equality. Together, we’re setting out to advocate for equal opportunity for all women. More to come. #AllStrengthNoSweatpic.twitter.com/JeyWAKZV1e — Secret Deodorant (@SecretDeodorant) February 11, 2020

По завершении исследования бренд пожертвует миллион долларов организациям, занимающимся этой темой.

Уильямс на протяжении всей карьеры регулярно говорит о проблемах гендерного неравенства. Так, в декабре 2019 года она заявила, что должна зарабатывать не меньше мужчин.

«Я не заслуживаю получать меньше только потому, что у меня есть грудь, а у них нет», — объясняла теннисистка, отметив, что трудится с раннего детства так же упорно, как и мужчины.

Ранее, в июле того же года, она сообщила, что день, когда бросит бороться за равенство и за людей, похожих на неё, станет последним днём её жизни.

Дзюба и Слуцкий «поборолись» картинками

На минувшей неделе Артём Дзюба вновь решил подшутить над Леонидом Слуцким. Нападающий петербургского «Зенита» и главный тренер казанского «Рубина» устроили настоящий баттл в Instagram.

Сначала Дзюба в своём аккаунте опубликовал кадр из мультфильма «Тайна третьей планеты», подписав его словами «Президент «Рубина» уговаривает Слуцкого стать тренером его клуба».

Специалист оставил комментарий: «Не я начал эту войну», — и разместил на своей странице кадр из мультфильма «Бревно» добавив: «Моуринью обрабатывает Дзюбу на предмет перехода в «Тоттенхэм».

«Слабовато», — прокомментировал пост футболист и в тот же день парировал, опубликовав фотографию участников шоу «Форт Боярд». На снимке Паспарту, Пастам и Пасмюрай пытаются столкнуть с места другого героя программы, который значительно выше и сильнее их. «Игроки «Витесса», — написал Дзюба под фото.

Слуцкий тоже не удержался и разместил картинку, на которой рыжий котёнок смотрит в зеркало и видит вместо себя льва. «Дзюба у зеркала», — подписал пост тренер.

После этого футболист сравнил наставника с ведьмаком из одноимённого сериала и компьютерной игры. Однако на картинке, опубликованной Дзюбой в Instagram, персонаж имеет большой живот и ест пончик.

Далее спор тренера и футболиста перешёл на новый уровень: противники опубликовали видео. Первым это сделал Слуцкий. На ролике показан молодой сёрфер, который уверенно становится на доску и покоряет волну. Однако ему противостоит непрофессионал — мужчина в грязной одежде с доской в руках бежит к морю, но спотыкается и падает.

«Артём Дзюба и его карьера за рубежом. Мечты и реальность», — написал тренер «Рубина».

Форвард ответил записью, на которой Слуцкий занимается боксом.

«Покоритель Европы! Панчер Леонид Слуцкий. Трепещи и РПЛ», — написал спортсмен. Чуть позже тренер показал своим подписчикам видео с тренировки, на которой Дзюба набивает мячи. Форвард смог сделать это лишь четыре раза.

«Артём Дзюба, без шансов. Без вариантов», — написал Слуцкий под роликом.

На этом баттл закончился. По мнению большинства подписчиков Слуцкого и Дзюбы, победителем битвы стал тренер.