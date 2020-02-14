Курникова выложила в Instagram фото своего третьего ребёнка от Иглесиаса

Российская теннисистка Анна Курникова впервые показала своего третьего ребёнка, рождённого от испанского поп-певца Энрике Иглесиаса.

Спортсменка выложила фото, на котором обнимает ребёнка, на своей странице в Instagram. Согласно подписи к снимку, роды состоялись 30 января текущего года.

Ранее о прибавлении в звёздном семействе рассказал брат певца Хулио Иглесиас — младший. При этом он отказался назвать пол ребёнка. В тайне сохраняется и имя младенца.

У знаменитых родителей уже есть двойня: в декабре 2017 года Курникова родила мальчика Николаса и девочку Люси.

Ранее сообщалось, что Кудерметова уступила Бертенс во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге.