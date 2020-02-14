Курникова выложила в Instagram фото своего третьего ребёнка от Иглесиаса
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Спортсменка выложила фото, на котором обнимает ребёнка, на своей странице в Instagram. Согласно подписи к снимку, роды состоялись 30 января текущего года.
Ранее о прибавлении в звёздном семействе рассказал брат певца Хулио Иглесиас — младший. При этом он отказался назвать пол ребёнка. В тайне сохраняется и имя младенца.
У знаменитых родителей уже есть двойня: в декабре 2017 года Курникова родила мальчика Николаса и девочку Люси.
Ранее сообщалось, что Кудерметова уступила Бертенс во втором круге турнира WTA в Санкт-Петербурге.