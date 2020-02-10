Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин во время матча спрашивал о водке

Бывший тренер «Вашингтон Кэпиталз» Грег Смит рассказал о курьёзном случае с российским нападающим команды Александром Овечкиным в одном из первых его матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

«В начале дебютного сезона он поворачивается ко мне на скамейке и говорит: «У тебя есть водка?» Я ему: «Что есть?» Он отвечает: «Ну, знаешь, водка» — и показывает, как будто пьёт. Говорю: «А, водка. Водки у меня нет». Середина матча. Думаю: «Сдурел, что ли?» — цитирует специалиста The Athletic.

По его словам, Овечкин затем показал порез на пальце, заявив, что водка убивает микробы. Смит же сказал тогда спортсмену, что есть перекись водорода, но попросил не пить её. После этого, как вспоминает тренер, Овечкин по-русски попросил пластырь, а тренеру показалось, что хоккеист говорит о штукатурке (Plaster переводится с английского как «штукатурка»).

«Не понимаю, какая штукатурка… Он роется в моей сумке и достаёт пластырь. Показывает: «Видишь? Plaster», — добавил Смит.

Ранее олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис заявил, что у Овечкина есть большой шанс побить рекорд Уэйна Гретцки.