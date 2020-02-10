Каспарайтис: у Овечкина есть большой шанс побить рекорд Гретцки

Олимпийский чемпион 1992 года Дарюс Каспарайтис оценил перспективы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина возглавить список лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«С такими габаритами и физическими возможностями у Овечкина есть большой шанс побить рекорд Уэйна Гретцки. Удивляет, что он в таком возрасте забивает 40—50 голов. Это показывает, насколько он классный игрок. Лига сейчас абсолютно другая, нежели во времена Гретцки. Защитники играют умнее. Раньше в НХЛ была более открытая игра, около 20 человек набирали по 100 очков за сезон. Потому то, что сейчас делает Овечкин, — это невероятно. Я ему могу пожелать, чтобы он забивал в каждом матче по одной шайбе, это было бы хорошо. Будет интересно и прикольно, если игрок из России побьёт рекорд хоккеиста, которого считают самым великим в истории», — цитирует Каспарайтиса Sport24.

В настоящее время на счету 34-летнего Овечкина 698 шайб в НХЛ. Рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки — 894 шайбы за карьеру.

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