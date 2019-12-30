«Не наказание, а какой-то цирк»: Нагорный о санкциях WADA, подготовке к Олимпийским играм и своём видеоблоге

WADA поступило несправедливо, запретив российским спортсменам выступать под флагом своей страны. Об этом в интервью RT заявил трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный, отметив, что это «не наказание, а какой-то цирк» и что решение агентства бьёт по «чистым» спортсменам. Также 22-летний уроженец Ростова-на-Дону рассказал о подготовке к Олимпийским играм в Токио и о том, как совмещает спорт с бизнесом и ведением собственного видеоблога.

«Раньше в России не было такой сборной, как сейчас»

— У вас получился просто безупречный год, в том числе удалось выиграть сразу три золота на чемпионате мира. Есть моменты, которыми недовольны?

— На самом деле, спортсмен всегда должен быть чем-то недоволен, иначе он перестанет развиваться и стремиться к новым победам. Но если взять первенство планеты в Штутгарте, то не всё из задуманного получилось реализовать в вольных упражнениях. Давно мечтаю взять медаль в этом виде, но не удалось. Были, конечно, и небольшие организационные проблемы. Меня рано вызвали и не дали возможности подготовиться, хотя такого не должно быть. В результате выполнить программу хорошо от начала и до конца не получилось.

— Могло ли это быть связано с тем, что подходили к снаряду не в лучшем эмоциональном состоянии?

— Тогда настроение было хорошим. В целом настрой на турнир формируется не перед выходом на помост, а за день-два до соревнований. До выезда на них мы пытаемся настроиться, чтобы приехать на место уже без посторонних негативных мыслей.

— В России исторически были сильные гимнасты. Почему стране не всегда удавалось доминировать на мировой арене?

— Просто раньше не было такой команды, которая появилась сейчас. К счастью, мы сплотились и можем показывать максимальные результаты, как в Штутгарте, где выиграли золото ЧМ в командном многоборье впервые за 28 лет. В дальнейшем будем стараться показывать такие же результаты, а то и лучше.

— Почему в России мужская гимнастика на данный момент сильнее женской?

— Честно говоря, не знаю. Так, наверное, везде. Нельзя постоянно быть первыми, рано или поздно найдётся кто-то сильнее. Невозможно всегда оставаться молодым и постоянно находиться в расцвете сил. К сожалению, лидер женской сборной Алия Мустафина пока отсутствует, её не хватает. Другие девочки завершили карьеры, пришло новое поколение. В целом медали они завоёвывают, и это хорошо. К тому же давайте не забывать, что у них есть очень сильные соперницы — американки, которые на протяжении многих лет доминируют и не оставляют никому шансов. Ситуация не изменится и в дальнейшем, ведь у США есть Симона Байлз, которая выигрывает все медали, какие попадаются ей под руку. А в мужской сборной России лидерами, по сути, являются все. Нам в этом плане повезло. У каждого сильный характер и всегда есть своё мнение. Удивительно, но это работает.

— До Олимпийских игр в Токио осталось меньше года. Какие у вас ожидания от этих состязаний?

— Для меня все соревнования одинаковые. Думаю, на Олимпиаду буду настраиваться так же, как и на чемпионат мира или первенство Европы. Все турниры важны. Тем более я уже не раз бывал как на взрослых, так и на юношеских Играх. Дай бог, у нас получится поехать в Токио и выступить там. Настрой простой — выдержать весь объём подготовки, настроиться психологически и показать максимальный результат.

— Планируете как-то менять свою программу в преддверии Олимпиады?

— Конечно. В гимнастике есть такое понятие, как чистота, техника исполнения. Сейчас нужно наладить эту чистоту, хотя мы и так получаем за неё хорошие оценки. Но нужно ещё вычищаться и улучшаться. Плюс надо изучать новые элементы, более сложные и серьёзные, поскольку за счёт сложности растёт базовая оценка, которая помогает конкурировать с другими гимнастами.

— Следите за подготовкой соперников к Олимпийским играм?

— Нет. Наша задача — смотреть за собой. Самое главное — работать, несмотря ни на что, ставить перед собой цели. Другие делают то же самое. В этом и интерес. Мы конкурируем на больших аренах, не зная, кто на что способен.

— Не поздно осваивать новые элементы за семь месяцев до начала Игр?

— Никогда не поздно. Вопрос в том, сможешь ли ты выучить их так, чтобы успешно вставить в комбинацию и выполнить в программе без сбоев. Это дорогого стоит. Никто не должен сомневаться в тебе.

— А сколько времени обычно требуется для того, чтобы ввести в программу новый элемент?

— Есть разные элементы. У меня бывает такое, что вижу сложный, делаю его с первого раза и вставляю в программу, хотя кто-то скажет, что его надо учить год. А некоторые, наоборот, не могу выполнить. Существует просто физиологическая предрасположенность к элементам.

«У нас забирают флаг, и это несправедливо»

— Чувствуется, что перед Олимпийскими играми вы уверены в себе. Но что вы думаете по поводу решения исполкома WADA по России?

— Нам не привыкать. То же самое было на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, когда мы летели туда и не знали, будем ли вообще выступать, а если будем, то как. Приехали к открытию Олимпийской деревни, а решение МОК по России как раз оглашалось во время взлёта самолёта. И на борту мы ещё ничего не знали. Мнения звучали разные. Кто-то считал, что нам запретят выступать, и мы тут же вернёмся обратно. В голову лезли дурные неприятные мысли. Пытались от этого отгородиться, но летели 12 часов, и за это время много всего успели передумать. Но как только приземлились, кто-то из ребят достал телефон, зашёл в интернет и прочитал, что нас всё-таки допустили. Весь самолёт аплодировал и радовался. Это был маленький праздник прямо перед Олимпийскими играми.

— Чем нынешнее положение дел отличается от ситуации с Олимпиадой в 2016-м?

— Сейчас ситуация хуже. У нас забирают флаг, и это несправедливо. Несправедливо по отношению ко мне, к партнёрам по сборной. Мы всегда выступаем за честную борьбу, за чистый спорт. Как сказал президент страны Владимир Путин, наказание должно быть индивидуальным. Не стоит наказывать тех спортсменов, которые никогда не нарушали антидопинговых правил. Ведь они всю жизнь идут к Олимпийским играм, к своей мечте.

Олимпийское золото — мечта каждого спортсмена с самого детства. Это всё, ради чего он живёт. А тут просто запрещают выступать под флагом своей страны. Я считаю, это несправедливо. Но есть второй вариант — выступление в нейтральном статусе. Здесь всё индивидуально, но, на мой взгляд, спортсмен всё равно должен соревноваться, поскольку это дело всей его жизни. Мы все прекрасно знаем, что спорт не вечен. Поэтому если существует любая возможность, ею нужно пользоваться и доказывать.

— Осознание несправедливости добавляет сил?

— Если спортсмен психологически устойчив, любые провокации извне на него не повлияют и не отнимут силы. Они могут лишь мотивировать либо не трогать вовсе. Ты можешь игнорировать подобные вещи. Всё произошедшее в последнее время злит и мотивирует. Ужасно, когда отнимают флаг, ведь мы родились в этой стране, живём здесь и любим её. Это не совсем правильно. Но всё равно все будут знать, что я из России: соперники, семья, болельщики. Забирайте флаг, но это не наказание, а какой-то цирк.

«После Олимпийских игр открыл свой барбершоп. Через год закрыл»

— Вы ведёте достаточно успешный видеоблог о спортивной гимнастике. Это не мешает спорту?

— Когда начинал этим заниматься, у меня было много свободного времени. Хотел популяризовать спортивную гимнастику, ведь, к сожалению, не многие люди знают, что это за вид спорта. Есть простые командные виды, за которыми все следят. А гимнастика для обывателя не совсем понятна. Глядя на упражнения, ты можешь сказать: «Ну крутит он свои сальто и крутит». На этом интерес иссякает. Тяжело понять всю систему баллов, наценок и так далее. Тогда у меня появилась идея рассказать об этом.

— Первый ролик вы сделали с чемпионата Европы, где одержали победу.

— Я показал, как мы готовились, что ели, где жили. Получилось интересно, и видео набрало 30 тыс. просмотров. Мне показалось, что для первого выпуска это очень хорошие цифры. Продолжил заниматься своим блогом, потом были Олимпийские игры и хороший перерыв, когда я мог больше сил ему уделять. Закончилось всё тем, что нужно было возобновлять карьеру. Мне сказали: «Ты гимнаст, а не блогер. Заканчивай». На тот момент у меня уже были оператор и монтажёр, хотя сначала делал всё сам. Теперь выпуски выходят реже, но до сих пор появляются. Я показываю, что происходит на соревнованиях, и пытаюсь популяризировать спортивную гимнастику.

— Ваша жена Дарья Спиридонова тоже гимнастка. Какие они, гимнастические семьи?

— Не знаю, что происходит в обычных семьях, но про свою могу рассказать. Например, дома мы практически не разговариваем о спорте. Нам хватает этого в зале и на сборах. Очень любим путешествовать, ходим гулять, посещаем различные мероприятия. Поэтому наш кругозор не ограничивается спортом. У нас всегда есть о чём поговорить и куда сходить. Считаю, отвлекаться от спорта тоже иногда необходимо, чтобы по нему соскучиться.

— Помимо спорта, вы занимаетесь бизнесом. Откуда у вас интерес к этой сфере?

— Он появился в 2015-м, когда начал много читать. До того момента книг в руках практически не держал, если не считать уроков литературы в школе. А тогда наткнулся на пару книг, в которых рассказывалось, что деньги нужно инвестировать. Изучив эту бизнес-психологию, пришёл домой и сказал, что надо открывать какое-нибудь дело. А после Олимпийских игр у меня появился определённый бюджет, и я открыл свой барбершоп. Через год закрыл. Это и был мой первый опыт. Понял, что книги обо всём процессе тебе не расскажут. Оказывается, требуется ещё больше средств и какое-то время на развитие. Не всё так просто. Когда столкнулся с проблемой, появился интерес к тому, как всё можно исправить. Так потихоньку я и оказался в этой сфере.

— Бизнесом пока тоже приходится жертвовать ради гимнастики?

— Если расставить по местам, то на первом сейчас стоит спорт, на втором — бизнес, а на третьем — видеоблог. Последнее для меня — хобби. А бизнес необходим как подушка безопасности, ведь спорт не вечен.

— Поскольку у вас в данный момент большая часть времени уходит на спорт, кому вы делегировали управление делами в бизнесе?

— Таких людей нет. Я сам открыл его и веду. Есть сотрудники, которых я контролирую.

— Вы родились в Ростове-на-Дону. Чем люди с юга России отличаются от остальных соотечественников?

— Банально, но мы более душевные, принимаем всё ближе к сердцу. К Москве адаптировался быстро, поскольку переехал ещё в детстве, начал ездить на сборы. Но когда мои друзья из Ростова-на-Дону оказываются в столице сейчас, многое для них непонятно. Например, самоирония у нас не такая, как у москвичей. Плюс мы не такие меркантильные, стремимся к искренним отношениям и настоящей дружбе.

— Что бы вы могли пожелать болельщикам на Новый год?

— Хочу от всей души поздравить и пожелать в первую очередь найти тот огонёк, который будет вас мотивировать ежедневно что-то делать. Ставьте перед собой побольше целей, не бойтесь, пусть даже поначалу будет казаться, что вы никогда в жизни этого не сделаете. Это будет вас подталкивать на чудесные, невероятно волшебные моменты. Думаю, они у вас обязательно случатся.