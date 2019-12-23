Гимнаст Нагорный о нейтральном флаге: это не наказание, а цирк

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства лишить российских спортсменов возможности выступать под национальным флагом.

«Если спортсмен психологически устойчив, любые провокации извне на него не повлияют и не отнимут сил. Они могут только мотивировать либо не трогать вовсе. Ты можешь игнорировать подобные вещи. Лично для меня это так. Всё произошедшее в последнее время злит и мотивирует. Ужасно, когда забирают флаг, ведь мы родились в этой стране, живём здесь и любим её. Это не совсем правильно. Но в целом всё равно все будут знать, что я из России, мои конкуренты из Китая, США и Японии тоже об этом знают. Семья знает, как и болельщики со зрителями. Забирайте флаг, но это не наказание, а какой-то цирк. Зачем тогда он нужен?» — сказал Нагорный в интервью RT.

Ранее Нагорный согласился с мнением Путина, что наказание за допинг должно быть индивидуальным.