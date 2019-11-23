Пресс-подход по итогам заседания президиума ВФЛА

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RT
В Москве прошло заседание президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), на котором был определён исполняющий обязанности главы организации вместо ушедшего в отставку президента организации Дмитрия Шляхтина. RT вёл прямую трансляцию пресс-подхода с участием главного тренера сборной России по лёгкой атлетике Юрия Борзаковского.

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