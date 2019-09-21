Победа на классе: мужская сборная России по волейболу обыграла греков и вышла в четвертьфинал чемпионата Европы

Мужская сборная России по волейболу уверенно обыграла команду Греции в матче 1/8 финала чемпионата Европы. Подопечные Туомаса Саммельвуо не позволили сопернику набрать больше 16 очков за партию. Cамым результативным игроком в составе отечественной команды стал Дмитрий Волков, который отметился 18 баллами.

Уверенный старт России и чудесное попадание Греции в плей-офф

Старт чемпионата Европы в целом сложился для сборной России более чем удачно. Подопечные Туомаса Саммельвуо на стадии группового этапа одержали пять уверенных побед, в которых отдали соперникам лишь две партии, и уверенно вышли в плей-офф с первого места.

Единственной, но достаточно увесистой ложкой дёгтя для действующих чемпионов стала травма Ильяса Куркаева. В матче с Финляндией блокирующий «Локомотива» неудачно столкнулся с Дмитрием Волковым и повредил ногу. Прямо со стадиона волейболиста отправили в госпиталь. К счастью, он избежал перелома, но всё равно выбыл из строя до конца турнира.

Впрочем, даже потеря столь важного волейболиста не исключала россиян из числа главных фаворитов турнира. А греков в 1/8 финала отечественная дружина обязана была обыграть даже на одной ноге. Во-первых, сборная Греции впервые за долгое время пробилась в финальную стадию первенства континента, что для неё стало огромным достижением, а во-вторых, она лишь чудом вышла в плей-офф всего с одной победой.

В группе А по три очка набрали Греция, Румыния и Португалия, но греки опередили соперников по дополнительным показателям, причём португальцев обошли благодаря тому, что суммарно проиграли на один мяч меньше. При этом в очном матче греческие игроки уступили своим прямым конкурентам.

Так или иначе Россия была обязана обыграть уступающего в классе соперника, а Саммельвуо перед матчем пытался не допустить недооценки со стороны подопечных.

«Нам нужно лучше подавать, лучше играть, каждый день сохранять концентрацию и ни о чём другом не думать. Наша цель — постепенно прибавлять и с каждым днём действовать лучше. Впереди лёгких встреч не будет, вне зависимости от того, кто станет нашим соперником», — приводит слова тренера официальный сайт ЕКВ.

Неуверенный старт и огромная разница в классе

Матч начался для сборной России не слишком удачно. Греки вышли на паркет в хорошем настроении и сумели провести достаточно неплохой дебют. Мало того, некоторое время они даже вели в счёте.

Но затем отечественная команда чуть добавила и выиграла шесть очков подряд на подаче Тараса Бутько. После этого вопросы о победителе партии отпали сами собой. При этом Саммельвуо вовремя взял челлендж, который принёс его подопечным успех и помог оторваться в счёте.

В дальнейшем греки пытались усложнять фавориту жизнь, но россияне спокойно набирали очко за очком, не включаясь, кажется, даже на половину своих возможностей. Правда, подача у команды шла не слишком хорошо, зато греки допускали огромное количество ошибок в атаке и сами дарили сопернику важные очки. В результате — счёт 25:16.

Вторая партия получилась очень похожей на первую. Как и на старте матча, греки поначалу пытались бороться и цепляться и навязывали россиянам некое подобие борьбы. Всё изменилось, когда начал подавать Иван Яковлев. Благодаря ему подопечные Саммельвуо взяли сразу восемь очков. Сам же волейболист «Зенита» поймал настоящий кураж и порой даже выполнял роль либеро, вытаскивая невероятные мячи.

К тому же у сборной России наконец начал отменно работать блок, в то время как у соперника он попросту отсутствовал. Неудивительно, что главный тренер в этот момент начал делать замены и выпустил на площадку Антона Сёмышева с Артёмом Вольвичем.

После этого грекам удалось остановить собственное свободное падение, и они даже сумели выиграть первый мяч на блоке. Но это не изменило общего расклада сил — эллины выглядели крайне скромно даже по сравнению с соперниками России по группе, а во втором сете набрали лишь 15 баллов.

18 очков Волкова и уверенная подача Михайлова

В третьей партии коллектив Саммельвуо сразу же взял с места в карьер и организовал шестиочковый рывок на подаче опытнейшего Максима Михайлова. При этом мяч за мячом в половину площадки соперника вколачивал Дмитрий Волков, который с 18 очками стал самым результативным игроком встречи.

Несколько ослабили хватку россияне лишь при счёте 11:3 в свою пользу. В этот момент грекам удалось чуть сократить отставание. Саммельвуо же продолжал бросать в бой резервистов и доверил игровое время Евгению Андрееву, который до того совсем не выходил на площадку, и Антону Карпухову.

Завершился заключительный сет с таким же счётом, как и первый, — 25:16. Сборная России ожидаемо одержала лёгкую и уверенную победу и шагнула в четвертьфинал, где встретится с победителем противостояния Словения — Болгария. Впрочем, всерьёз воспринимать итоги встречи с греками, наверное, не стоит, поскольку оппоненты оказались намного слабее россиян. Однако уже в следующем круге им придётся приложить для победы куда больше усилий.