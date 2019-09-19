Без осечек: мужская сборная России по волейболу вышла в плей-офф ЧЕ с первого места в группе

На чемпионате Европы по волейболу среди мужчин завершился групповой этап. Сборная России — действующий победитель континентального первенства — без поражений прошла первую стадию соревнований. Подопечные Туомаса Саммельвуо последовательно обыграли Турцию, Белоруссию, Северную Македонию, Финляндию и Словению, проиграв за пять матчей лишь два сета. В отсутствие травмированного Ильяса Куркаева россияне начнут плей-офф матчем с Грецией.

Мужской чемпионат Европы по волейболу в сезоне-2019 слегка теряется на фоне других турниров, которые проводятся для сборных. На нём нет мощных соперников из других частей света, какие были в Лиге наций и будут на Кубке мира. Не разыгрываются и олимпийские путёвки — им были посвящены отдельные соревнования. Но престижным континентальное первенство всё равно остаётся, особенно для российской сборной, которой предстоит защищать чемпионский титул.

Нынешний турнир, так же как недавний женский, собрал в Словении, Франции, Бельгии и Нидерландах 24 команды, которые сначала в пяти турах группового этапа определяют участников плей-офф, а потом играют на выбывание вплоть до решающих матчей, которые пройдут в Париже. Сборной России выпало ехать в Любляну и играть с хозяевами своей группы, а также с командами Турции, Финляндии, Северной Македонии и Белоруссии.

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Стоит отметить, что подопечные Туомаса Саммельвуо в этот раз отказались от проведения товарищеских матчей. Во-первых, уровень соперников позволял стартовать на чемпионате Европы в разгрузочном режиме. Во-вторых, в этом году у сборной России и так уже было достаточно матчей. В-третьих, состав команды не претерпел настолько существенных изменений, чтобы его надо было обкатывать в игровом режиме. Возможность дебютировать в сборной получил либеро Евгений Андреев, хорошо выступавший в клубном сезоне, но выбывший на долгое время из-за травмы, а доигровщик Антон Карпухов пополнил представительство в национальной команде чемпионского «Кузбасса». Остальные звёзды, такие как Дмитрий Мусэрский, Максим Михайлов, Дмитрий Волков и Александр Бутько, уже давно живут от старта к старту.

Первый матч сборная России провела с Турцией. Настроение задавал Волков, чья подача принесла семь очков подряд, а сам он за это время сделал три эйса. Первый сет действующие чемпионы выиграли почти с двукратным перевесом. Во втором чудеса на подаче показывал Иван Яковлев, но нельзя было долго надеяться на неважный приём у соперника.

Турки всё-таки приноровились и начали отвечать атаками, да так, что в концовке сета сравняли счёт. У россиян же в нападении много ошибок совершал Михайлов, а на смену ему так никто и не пришёл. Второй сет Турция неожиданно выиграла с минимальным перевесом. Саммельвуо не стал менять состав, дав возможность игрокам самим реабилитироваться за локальную неудачу. Волейболисты своего тренера поняли и больше серьёзных спадов не допускали, а выход Бутько только ускорил достижение первой победы на турнире — 3:1 (25:13, 23:25, 25:17, 25:15).

К встрече с Белоруссией состав всё-таки поменялся —ему пришлось пройти той же дорогой, что и предыдущему. Виктору Полетаеву с Антоном Сёмышевым, Дмитрием Мусэрским и Александром Бутько не сразу удалось сыграться. Почти весь первый сет россияне не могли взять очки на своей подаче, постепенно отпуская белорусов вперёд. Догнать соперника, рвущегося в Лигу наций, так и не удалось.

Зато со следующей партии Полетаев и Сёмышев достаточно освоились, чтобы в равной борьбе всё-таки оставить концовку за собой. Пугало только количество ошибок — за два сета их накопилось целых 23. Но дальше россиянам удалось наладить подачу, вдобавок белорусы сами расклеились настолько, что зацепили всего десять очков в четвёртой партии — 3:1 (23:25, 25:17, 25:22, 25:10).

В третьем туре сборная России впервые сыграла с Северной Македонией, и этот матч едва ли давал повод думать, что с этой командой удастся ещё раз встретиться в плей-офф. В составе балканцев нашёлся всего один игрок выше двух метров, и с атаками Волкова и Михайлова, а также с блоком Вольвича, они долго ничего поделать не могли. Первые два сета были выиграны с уверенной девяти-десятиочковой разницей.

Но, что уже стало привычным на этом турнире, в одной партии у сборной России всё-таки случились проблемы. Точнее, здорово заиграли македонцы, которые свели к минимуму количество ошибок и стали по пятам преследовать соперников. Стараниями Ильяса Куркаева россияне не проседали в счёте и к кульминации сета подошли на равных позициях. Две команды долго решали, кто всё-таки выиграет эту партию, но россияне всё же дожали балканцев — 3:0 (25:15, 25:16, 30:28).

When the set is tied, but @RusVolleyTeam 🇷🇺 put the end to the discussion and grab the win at 3-0.



More details on the match vs #NorthMacedonia here 👇https://t.co/iARHkiVFi4pic.twitter.com/ehzy1gbGTV — CEVolleyball (@CEVolleyball) September 14, 2019

В следующем матче Саммельвуо предстояло вывести россиян против родной сборной Финляндии, которая выбивалась из ряда предыдущих соперников. Всё-таки команда Суоми и регулярно участвовала в чемпионатах Европы до расширения, и была девятой на чемпионате мира пять лет назад, когда ею руководил нынешний главный тренер сборной России. Правда, в этом году финны так уже не впечатляют. К четвёртому туру они обыграли лишь македонцев, а пока у россиян был выходной, они проводили тяжёлый пятисетовый матч с Белоруссией, в котором не сумели вырвать победу.

Саммельвуо провёл очередную ротацию состава, решив опробовать вместе Волкова и Полетаева. В первом сете они действительно предстали идеальным дуэтом по набору очков. Но во втором их эффективность снизилась, а заодно в борьбе за мяч Волков столкнулся с Куркаевым. Блокирующий подвернул руку и прямо с площадки отправился в больницу. За полтора сета он успел набрать пять очков и наконец-то начал пользоваться доверием Саммельвуо, но неудачное столкновение прервало его выступление на турнире. Вольвич постарался заменить партнёра и сделал всё необходимое, чтобы отыграться во втором сете и выиграть его. В третьей партии финны попытались навязать борьбу, но в нужный момент подача Егора Клюки принесла сборной России четвёртую победу и возможность поспорить со Словенией за очень важное первое место в группе — 3:0 (25:17, 26:24, 25:22).

Перед игрой с хозяевами группы стало известно, что у Куркаева произошёл надрыв связок и на турнире он больше не сыграет. Во время Кубка мира к сборной присоединится Игорь Филиппов, уже проверенный в Лиге наций. Так же, как и женской команде несколькими неделями ранее, россиянам придётся продолжать турнир с тремя центральными блокирующими.

Однако матч со Словенией показал, что всё не так страшно. Накрывать удары соперника удавалось не только тем, кто это обязан делать, но и остальным игрокам — успешные блоки в этой игре ставили семеро российских волейболистов. У соперников же за весь матч набралось всего три удачных попытки на всех.

Уверенную игру в поединке со словенцами показал Полетаев. Пять раз он набирал очки на подаче, что помогало сделать нужный задел в первом и втором сетах. Всего же диагональный записал на свой счёт 13 очков. Для него самого это не так много, но матч продлился минимально возможные три сета, и показать более достойную статистику Полетаев просто не успевал. Выиграв две партии, сборная России обеспечила себе первое место в группе, так как словенцы в четвёртом туре неожиданно уступили Северной Македонии. Команда Саммельвуо не стала затягивать матч и спокойно свела к победе и третий сет — 3:0 (25:21, 25:21, 25:21).

Плей-офф для сборной России начнётся игрой с Грецией, выигравшей всего один матч на групповом этапе. А в случае успеха дружине Саммельвуо в четвертьфинале будет либо вновь противостоять команда Словении, либо сборная Болгарии. Победная серия россиян с учётом Лиги наций и отборочного турнира на Олимпиаду длится уже десять игр, и её предстоит продлить ещё на четыре матча, чтобы выиграть чемпионат Европы и защитить завоёванный два года назад титул.