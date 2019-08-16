Был свидетелем встречи Гитлера с Оуэнсом: старейший из ныне живущих участников Олимпийских игр отмечает 105-летие

16 августа 2019 года свой 105-й день рождения отмечает американец Джон Лысак. Он самый старый из ныне живущих участников Олимпийских игр. Спортсмен вырос в сиротском приюте, прошёл Вторую мировую войну, а перед этим выступил на Олимпиаде в Берлине, где стал свидетелем исторической встречи Адольфа Гитлера и Джесси Оуэнса. RT вспоминает биографию спортсмена.

Джон Лысак родился 16 августа 1914 года в городке Баунд-Брук в штате Нью-Джерси. Уже в четыре года ему пришлось пережить большой удар судьбы. Его мама умерла от эпидемии испанского гриппа в 1918 году, став одной из приблизительно 700 тыс. жертв вируса в США. Во всём мире от этой болезни в те годы скончались, по разным оценкам, от 50 до 100 млн человек.

Отец маленького Джона остался один с четырьмя детьми — у него ещё были старший сын Стивен и две дочери. Глава семейства был беден и решил отдать ребят на попечение родственникам, но не смог найти денег даже на то, чтобы всем им оплатить поездку. Сёстры уехали в Нью-Йорк, а братья Лысак остались в Нью-Джерси в сиротском приюте. Спустя два года их отправили в город Йонкерс, что находится к северу от Нью-Йорка.

Подросшие юноши развлекали себя тем, что конструировали лодки и сплавлялись на них по реке Гудзон. Лысаки делали свои судёнышки из подручных материалов, используя даже клёпки для бочек. Вскоре братьев заметил местный гребной клуб и взял над ними шефство. Лысаки стали усиленно тренироваться и постепенно стали местными звёздами.

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В те времена самым престижным видом спорта на воде была академическая гребля. Её практиковали студенты престижных университетов. Соревнования по ней становились большим событием в США, а американские спортсмены лидерствовали на Олимпийских играх, каждый раз одерживая победу в медальном зачёте. Лысаки хотя и были неплохими гребцами, но в этом виде спорта конкуренцию им было не выдержать.

Тем временем в Европе и Канаде постепенно набирал популярность новый вид гребли — на байдарках и каноэ. Демонстрационные соревнований по ней уже проходили на Олимпиаде в 1924 году, а спустя несколько лет их было решено сделать официальным видом спорта. Дебют нового вида гребли должен был состояться в 1936 году на Играх в Берлине.

В США гонки на байдарках и каноэ ещё не были достаточно распространёнными, и Лысаки переключились на этот вид спорта. Джон, хотя и был младше Стивена, возмужал раньше и встал в пару с уроженцем Йонкерса Джеймсом О’Рурком. Вместе они завоевали право представлять США на Олимпиаде и выступить в гонке на 10 тыс. м среди разборных байдарок-двоек. Стивен, к слову, продолжил заниматься греблей и добился успехов уже после Второй мировой войны, выиграв золото и серебро на Олимпиаде 1948 года.

Лысак и О’Рурк отправились на пароходе из Нью-Йорка в Гамбург и стали участниками скандала. Спортсмены сломали оборудование в гимнастическом зале, в том числе тренажёр для гребли, и им было запрещено приближаться к комнате. Как вспоминал Лысак спустя многие годы, ему и напарнику оставалось лишь поддерживать форму переброской медицинского мяча друг другу.

Приплыв в Гамбург, гребцы отправились поездом в Берлин и успели приехать за несколько часов до церемонии открытия. Столица Германии поразила Лысака обилием людей в униформе, цветами на улицах и развешанными флагами с нацистской символикой. Спустя неделю после прибытия гребцы вышли на старт, но выступили не совсем удачно. Лысак и О’Рурк заняли седьмое место, уже в начале гонки потеряв шансы на медали.

В ожидании своих соревнований Лысак, по его собственным воспоминаниям, посещал другие состязания и стал одним из зрителей мужского забега на 100 м — того самого, в котором легендарный Джесси Оуэнс одержал первую из своих четырёх олимпийских побед. Лысак утверждал, что своими глазами видел, как канцлер Германии Адольф Гитлер затем спустился из своей ложи к участникам забега, но не стал жать руку победителю. Позднее гребец возвращался с Оуэнсом домой на одном корабле и спросил легкоатлета об этом историческом эпизоде.

«Я спросил его о произошедшем. Оуэнс сказал, что грубое отношение его не огорчило, поскольку, будучи темнокожим, он сталкивался с подобным на протяжении всей жизни и просто к этому привык», — рассказал спортсмен в интервью Mercury News в 2008 году.

Вернувшись домой, Лысак ещё некоторое время продолжал заниматься греблей и вместе с братом стал чемпионом страны в заезде каноэ-четвёрок в 1939 году. Параллельно Джон продолжал обучение в колледже Спрингфилда в штате Массачусетс, где познакомился со своей женой Джун. Лысак успел закончить обучение до Второй мировой войны и ушёл служить в морскую пехоту в южной части Тихого океана. Тогда же ему пришлось закончить свою спортивную карьеру.

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Вернувшись на родину, Лысак обосновался в калифорнийском городе Фремонт и занялся малярным делом. Эта работа едва не сделала его инвалидом — однажды Мужчина упал с четырёхметровой высоты на бетонную дорогу. Бывший спортсмен сломал ноги и вынужден был целый год проходить реабилитацию, но всё-таки смог заново научиться ходить.

Лысак проработал почти тридцать лет и ушёл на пенсию в 62 года. Его увлечением стало путешествие в трейлере вместе с женой. Так они проводили время, пока Джун не скончалась в 2001 году. Также Лисак долгое время не бросал своё увлечение греблей, но оставил этот непростой для пожилых вид спорта, когда ему было 88 лет.

На сегодняшний день именно Лысак считается самым старым из ныне живущих участников Олимпийских игр. Ему осталось прожить один год и 361 день, чтобы побить рекорд Уолтера Уолша — документально подтверждённого самого возрастного в истории олимпийца, который не дожил несколько дней до своего 107-летия. На сегодняшний день кроме Лысака в живых остаются ещё семеро участников Олимпиады-1936, а также шестеро олимпийцев в возрасте свыше ста лет.