Гибель команды: 40 лет назад разбился самолёт с футболистами «Пахтакора»

11 августа 1979 года в авиакатастрофе над Днепродзержинском погибли 14 футболистов ташкентского «Пахтакора». Команда направлялась из Донецка в Минск на матч с местным «Динамо». Самолёт с игроками на борту врезался в Ту-134, летевший в Кишинёв. Всего жертвами трагедии стали 178 человек.

11 августа 1979 года в небе над городом Каменское (тогда — Днепродзержинск), расположенном в Днепропетровской области УССР, столкнулись два самолёта Ту-134 авиакомпании «Аэрофлот». На борту лайнера, следовавшего по маршруту Донецк — Минск, находились 14 футболистов узбекского клуба «Пахтакор», выступавшего на тот момент в Высшей лиге чемпионата СССР, а также второй тренер, врач и администратор команды. Никто из 178 пассажиров, а также членов экипажа обоих транспортных средств не выжил.

Авиакатастрофа

Днём 11 августа 14 футболистов «Пахтакора» — Равиль Агишев, Михаил Ан, Алим Аширов, Сирожиддин Базаров, Константин Баканов, Юрий Загуменных, Шухрат Ишбутаев, Александр Корченов, Николай Куликов, Владимир Макаров, Сергей Покатилов, Владимир Сабиров, Владимир Фёдоров и Виктор Чуркин — а также тренер Идгай Тазетдинов, администратор Мансур Талибджанов и врач команды Владимир Чумаков вылетели из Донецка в Минск, где должен был состояться матч 19-го тура первенства страны с местным «Динамо». На тот момент «Пахтакор» был крепким середняком, однако наличие в составе молодых и перспективных игроков, некоторые из которых сумели пробиться в сборную СССР, давало болельщикам надежду на первое в истории чемпионство.

Капитан «Пахтакора» Михаил Ан в матче с московским «Динамо»

РИА Новости

© А. Варфоломеев

«Футбол в их исполнении начал быстро приближаться к модели киевского «Динамо» образца 1975 года. И речь здесь не только о коллективных тактических приёмах. В командную игру, которую удалось наладить, каждый из них привнёс свою неповторимую индивидуальность. Диапазон их игровых действий расширился, поэтому их несомненные дарования заблистали новыми гранями. Футболисты на самом деле поверили в правильность того, что они делают», — вспоминал старший тренер «Пахтакора» Олег Базилевич.

Спустя 24 минуты после повторного взлёта из Донецка белорусский самолёт пропал с радаров авиадиспетчеров. По расчётам сотрудников наземных служб, примерно в это же время тот же участок воздушного пространства должен был пересекать второй лайнер, следовавший из Воронежа в Кишинёв. Через несколько секунд Игорь Чернов, командир направлявшегося в Днепропетровск Ан-2, доложил о падении обломков, принадлежавших, «предположительно, Ту-134».

Как стало известно позже, самолёт с футболистами врезался под практически прямым углом в переднюю часть молдавского борта, потеряв при столкновении одно крыло. От удара оба транспортных средства развернуло, и они пришли в хаотичное движение. Пилоты до последнего момента пытались спасти ситуацию и вывести самолёт на аварийную посадку, однако на высоте 4 тыс. метров окончательно потеряли управление. Ту-134, летевший в Минск ушёл в пике, не оставив шансов на выживание никому из пассажиров или членов экипажа. Та же участь постигла и лайнер, летевший в Кишинёв.

В соответствии с официальным заключением причиной столкновения послужил неправильный расчёт траекторий движения двух транспортных средств, а также недопонимание между диспетчерами и пилотами, возникшее в результате помех в радиосвязи. Кроме того, были выявлены нарушения регламента работы наземных служб.

Возрождение «Пахтакора»

Практически все погибшие футболисты были похоронены в Ташкенте. В прощальной церемонии, состоявшейся 17 августа, принимал участие практически весь город.

Мемориал на месте гибели футболистов «Пахтакора» в деревне Куриловка

© Wikimedia Commons

Участи товарищей по команде чудом избежал защитник Анатолий Могильный. По одной из версий, он опоздал на самолёт в Минск, по другой — за несколько дней до вылета получил травму и был вынужден остаться дома. Вратарь Анатолий Яновский вылетел в столицу Белоруссии днём ранее вместе с дублирующим составом. Тренер Базилевич решил воспользоваться свободным временем и отправился в Сочи, где в санатории отдыхали его жена и сын.

Именно им предстояло начать строительство нового «Пахтакора».

«После катастрофы новая команда была собрана буквально с мира по нитке — из многих клубов СССР в Ташкент приехали игроки-добровольцы, из которых сколотили новый коллектив», — приводит Sputnik слова бывшего футболиста «Пахтакора» Алексея Корниченко.

Целый ряд ведущих команд принял решение делегировать в Ташкент своих игроков. Из «Спартака» приехал Валерий Глушаков, из ЦСКА — Михаил Бондарев, из московского «Динамо» — Андрей Якубик. Базилевич лично встречался с руководствами клубов, чтобы уладить все формальности. Уже 23 августа «Пахтакор» вышел на матч с ереванским «Араратом».

Навстречу обескровленной команде пошло и руководство первенства СССР. «Пахтакор» на три сезона был защищён от вылета из Высшей лиги.

В сезоне-1979 ташкентцы заняли девятое место, однако затем дела пошли не лучшим образом, и им пришлось бросить все силы, чтобы остаться в элитном дивизионе.

В межсезонье «Пахтакор» покинул Базилевич. Следующим местом работы специалиста стал московский ЦСКА.

«Изначально подразумевалось, что направление на работу в Узбекистан — лишь временная командировка для оказания методической помощи команде, оказавшейся в трудном положении. И в сезоне-1980 должен был возглавить один из московских клубов. А мне на самом деле уже не хотелось покидать «Пахтакор». Я уже полюбил и этот город, и этих чудесных людей, которые тогда меня окружали и во всём помогали. И самое главное — дело пошло! Но моей команды, этих замечательных ребят, в Ташкенте уже не было, и я внутренне, наверное, до сих пор так и не смог с этим смириться», — признавался Базилевич.

В сезоне-1981 «Пахтакор» оказался на последней строчке турнирной таблицы, и именно тогда единственный раз пришлось применить правило о сохранении места в Высшем дивизионе. Уже в следующем году команда взлетела на шестую позицию, а Андрей Якубик был признан лучшим бомбардиром первенства страны. Этот результат стал самым большим достижением команды за оставшиеся 12 лет существования первенства СССР.

Со дня авиакатастрофы над Днепродзержинском сменилось несколько поколений болельщиков «Пахтакора». В постсоветское время команда 11 раз становилась чемпионом Узбекистана и выходила в полуфинал Лиги чемпионов АФК — азиатского аналога главного европейского турнира. Однако по-прежнему «Пахтакор» ассоциируется с командой, разбившейся в авиакатастрофе в 1979-м.