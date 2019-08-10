Триумф в Карпатах: российский велогонщик Сиваков стал победителем «Тура Польши»

Велогонщик Павел Сиваков выиграл общий зачёт многодневной гонки «Тур Польши», входящей в календарь Мирового тура. Это первый подобный успех для российских спортсменов за последние четыре года. Одержавший свою самую большую победу в карьере Сиваков всего на две секунды обошёл австралийца Джея Хиндли, занявшего второе место. Теперь 22-летний гонщик планирует выступить на сентябрьском чемпионате мира.

В российском шоссейном велоспорте произошло поистине знаковое событие. Павел Сиваков выиграл «Тур Польши», одержав первую свою победу в гонке Мирового тура. За последние десять лет это лишь второй случай, когда российский велогонщик стал триумфатором соревнований такого уровня. В предыдущий раз Ильнур Закарин выиграл «Тур Романдии» в 2015 году.

Мировой тур в шоссейном велоспорте — это самая престижная серия гонок, объединяющая супермногодневнки наподобие «Тур де Франс», легендарные однодневные заезды и различные недельные туры. «Тур Польши» традиционно проходит вскоре после «Большой петли» и собирает тех гонщиков, которые были вынуждены её пропустить. В их числе был и 22-летний Сиваков, выступающий в составе Team Ineos — бывшего гиганта велоспорта Team Sky.

В этом сезоне молодому российскому гонщику стали больше доверять, и он сразу же начал оправдывать возложенные на него ожидания. В апреле Сиваков выиграл гонку Европейского тура «Тур Альп», заодно став победителем молодёжной классификации, а в мае успешно выступил на дебютной «Джиро-д’Италия». Россиянин занял девятое место в общем зачёте, обойдя того же Закарина, и стал вторым среди молодых гонщиков.

После короткой «Рут д'Окситании» и пропущенной «Тур де Франс» Сивакову дали возможность проявить себя на «Туре Польши». Само собой, большинство мастеров многодневок его пропускали. Очевидным фаворитом должен был стать действующий победитель гонки и местный кумир Михал Квятковский, однако один из лидеров Team Ineos принял решение не участвовать. Таким образом, всех гонщиков, в том числе у молодого россиянина, появились примерно равные шансы на успех.

Нынешний профиль «Тура Польши» несильно отличался от прошлогоднего — те же равнинные первые этапы и горные заключительные, на которых и должен был определиться обладатель жёлтой майки. Важным аспектом гонки по Карпатам было отсутствие «разделки», способной как-то внести сумятицу в общую классификацию.

К сожалению, первая половина «Тура» прошла не так спокойно, как предполагалось. На третий день бельгийский гонщик Бьорг Ламбрехт разбился насмерть, врезавшись в бетонную трубу возле дороги. Программу соревнований пришлось менять — первый горный этап был сокращён и исключён из классификации, превратившись в заезд памяти молодого спортсмена.

The race organisers, the jury and the cycling teams have made a decision to neutralize the 4th stage of Tour de Pologne to pay our respects to Bjorg Lambrecht. The stage route is reduced to 133.7km and the final laps cut to 1.

More - https://t.co/xPRQ5l8Jhspic.twitter.com/QkEJSdTFq7 — Tour de Pologne (@Tour_de_Pologne) August 5, 2019

Пятый этап хотя и был среднегорным, но тоже превратился в состязания спринтеров, которые на общий зачёт никак не повлияли. Сиваков всё это время доезжал до финиша вместе с пелотоном и к двум последним гонкам отставал от немца Паскаля Аккермана всего на 24 секунды. По сути путь к победе оставался открытым для любого гонщика, способного вытерпеть два дня гонок по Карпатам.

За 40 км до финиша шестого этапа круг претендентов сузился до 20 гонщиков, и Сиваков оставался в их числе. Спустя некоторое время в атаку пошёл его напарник по команде Бен Свифт. Пока британский гонщик ехал в одиночестве, за ним сформировался квартет преследователей, в который вошли Сиваков, датчанин Йонас Вингегор, австралиец Джей Хиндли и британец Джеймс Нокс. За несколько километров до финиша гонщики настигли Свифта, и лидерская группа (за вычетом Нокса) принялась оспаривать жёлтую лидерскую майку.

Втроём гонщики преодолели заключительный подъём и разыграли победу на финишной прямой. Вингегор занял первое место, Сиваков стал вторым, Хиндли — третьим. На таких же позициях они оказались и в генеральной классификации.

На заключительном этапе Сиваков уверенно проходил с пелотоном один подъём за другим, сохраняя шанс на итоговую победу. А когда за 33 км до финиша силы покинули Вингегора, виртуальная жёлтая майка перешла к россиянину. Сивакову было достаточно закончить гонку в общей группе, так как попытки «сбежать» из неё предпринимали только гонщики, желавшие напоследок покрасоваться перед зрителями и выиграть последний этап.

Неоценимую помощь россиянину оказал напарник Тео Гэйган Харт, у которого также были шансы на итоговый успех, но он предпочёл выполнить черновую работу. Сиваков финишировал одновременно с Хиндли и выиграл у него две секунды в общем зачёте, став победителем 76-го «Тура Польши». До него из россиян эту многодневку выигрывали только Вячеслав Джаванян и Сергей Иванов, но это было в те времена, когда она ещё не входила в главный календарь сезона.

RACE REVIEW: "It's fantastic to win with a young guy like Pavel."@PavelSivakov put the finishing touches to an impressive Tour of Poland victory on the final day #TDP2019 — Team INEOS (@TeamINEOS) August 9, 2019

После гонки Сиваков поблагодарил напарников по команде и сообщил, что главной целью на остаток сезона для него станет чемпионат мира в Йоркшире, который состоится во второй половине сентября.

«Эта жёлтая майка — победа, которая ковалась два дня. Накануне этап был хаотичным, а сегодня он контролировался лучше. Конечно, эта победа началась в предпоследний день, в пятницу же нужно было сохранить результат и попытаться сбросить лидера, перехватить майку. Всё так и вышло. Команда вновь сработала на отлично. Тео Гэйган очень впечатлял. Он остался со мной в последнем подъёме. Возможно, в этой гонке он был даже сильнее меня, но решил действовать, как мой помощник. Хочу поблагодарить всех ребят. У нас очень сильная молодая команда с отличной атмосферой. Я бы сказал, нас ждёт прекрасное будущее. Моя следующая цель — попытаться добиться чего-то на чемпионате мира. Я не буду выступать на «Вуэльте Испании», поэтому постараюсь хорошо проявить себя на чемпионате», — признался Сиваков.