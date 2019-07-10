Расставание с Гилерме, осуждение протеста на стадионе и иск к Тарасову: как прошла встреча «Локомотива» с фанатами

В Черкизове состоялась ежегодная встреча футбольного «Локомотива» с активными фанатами клуба. Развлекательное мероприятие превратилось в площадку для дискуссий. Болельщики выразили своё недовольство решениями менеджмента и пожаловались на повышение цен на сезонные абонементы. Генеральный директор Василий Кикнадзе заявил, что отменять билетную программу клуб не будет, и признался, что ему не по силам сохранить в «Локо» вратаря Гилерме. Кроме того, стало известно, что красно-зеленые могут подать в суд на бывшего лидера команды Дмитрия Тарасова.

Предсезонная встреча «Локомотива» с болельщиками уже вошла в традицию. Год назад на глазах у преданных поклонников команде вручили золотые медали чемпионата страны, а в этот раз железнодорожники довольствовались серебром. Впрочем, разделить этот момент со своими кумирами в Черкизово приехали свыше пяти тысяч активных болельщиков.

Кроме того, фанаты хотели услышать от руководства ответы на наболевшие вопросы.

Несколько дней назад, во время матча за Суперкубок, тысячи поклонников команды Юрия Сёмина устроили акцию протеста — они осудили действия менеджмента клуба и лично генерального директора Василия Кикнадзе. Фанатский актив отказался от поддержки на 35 минут игрового времени.

«Мы не стали выдвигать никаких ультиматумов или условий до игры, не делали объявлений в интернете. Мы хотели и хотим не протеста и очередной войны с руководством. Мы просим диалога. Поэтому хотим пообщаться и на открытой встрече с болельщиками, и в виде встречи с представителями фанатских групп, где смогли бы подобно обсудить все вопросы», — говорится в заявлении United South.

Ещё в марте стало очевидно, что между болельщиками и новым генеральным директором возникло непонимание. Тогда не состоялась намеченная встреча с руководством. Затем, когда самарская полиция задержала несколько десятков фанатов и отказалась пропускать на арену согласованные перформансы, болельщики посчитали, что клуб не стал влиять на ситуацию. Недовольство вызвало и повышение цен на абонементы. Фанаты признались, что им пришлось отказаться от идеи посещать стадион на постоянной основе.

«Я болельщик так называемого семейного сектора. Вместе со мной на матчи ходили жена и двое детей. В прошлом сезоне все абонементы обошлись мне в 47 тыс. рублей, сейчас я должен заплатить 92 тыс. Не могу себе такого позволить. Принял решение купить только один, и то на соседнюю трибуну», — рассказывает фанат красно-зелёных Михаил.

Схожие проблемы практически у всех собравшихся на трибуне.

Диалога с руководством пришлось ждать почти два часа. За это время футболисты получили медали и сыграли товарищеский матч с командой болельщиков.

Как прошла встреча «Локомотива» с фанатами

Гилерме заявил о равнодушии клуба, Кикнадзе ответил цифрами

Предвидя шквал негодования в свой адрес, генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе призвал болельщиков в первую очередь задать вопросы футболистам и главному тренеру Юрию Сёмину.

«Вот перед вами команда! Уважайте её. Общайтесь, у нас не так много возможностей собраться всем вместе. После я останусь и буду разговаривать с вами столько, сколько будет необходимо», — обратился к трибунам функционер.

Однако и здесь не удалось обойти острые углы. Трибуны попросили многолетнего лидера команды, вратаря Маринато Гилерме, рассказать, как проходят переговоры по его новому контракту. Соглашение клуба с натурализованным бразильцем истекает в конце года. По сообщению ряда СМИ, голкипер не может добиться от своих нынешних работодателей повышения зарплаты. Ответ Гилерме оправдал худшие опасения красно-зелёных фанатов.

«Ситуация с моим контрактом не очень приятная. Осталось всего шесть месяцев. В моих мечтах остаться в «Локомотиве» и закончить здесь карьеру, но не всё зависит от меня. Если честно, я как ветеран клуба не вижу со стороны клуба никаких усилий», — заявил голкипер.

После такого комментария руководителю «Локо» пришлось рассказать фанатам все тонкости и детали переговоров. Кикнадзе отметил, что другой столичный клуб проявляет интерес к Гилерме, и заявил, что «Локомотиву» не по силам превзойти предложение конкурентов.

«Мы предложили ему контракт по системе 1 + 1. Предложили оклад в €1,9 млн, но предложение от иного клуба повторить не можем. По сумме выкупа мы пока также не в состоянии договориться. Скорее всего, он останется до конца года, а потом уйдёт», — пояснил болельщикам Кикнадзе.

Кроме того, по его словам, «Локомотив» существует в жёстких финансовых рамках. Так, генеральный директор сообщил, что на нынешнюю трансферную компанию у «Локо» было €7 млн, 1,5 из них потрачено на переход из «Уфы» Дмитрия Живоглядова, в 2,5 млн обошлась покупка бразильского защитника Мурило.

Однако эти доводы не убедили фанатов. Актив красно-зелёных вступился за вратаря.

«Нужно понимать, что Гилерме — это не просто игрок. Это ветеран, это живая легенда клуба. Да, здорово, что мы подписали молодого Диму Баринова, но у него перед глазами должен стоять пример того, как в клубе чтят традиции и относятся к лидерам», — обратился к Кикнадзе известный фанат «Локо» Алексей «Архиерей».

В ответ функционер заявил, что поставил перед собой задачу сделать из «Локомотива» экономически выгодный проект. По словам Кикнадзе, прошлый сезон принёс в клубную казну 50 млн рублей, а он рассчитывает зарабатывать для «Локо» по 2 млрд рублей в год. В связи с этим менеджмент не будет допускать необдуманных трат и постарается больше зарабатывать на своих игроках.

«Жить надо по средствам, а не в долг у следующих поколений. Здесь не социальное мероприятие, это жестокая история и реальность. Я не могу позволить себе платить за верность. Если смотреть на это открытыми глазами, а не романтическими, то можно зайти очень далеко», — отметил Кикнадзе.

«Локомотив» может подать в суд на Дмитрия Тарасова

Появление на церемонии экс-полузащитника Дмитрия Тарасова вселило в болельщиков оптимизм, но после породило ещё больше вопросов. Травмированный футболист, с которым клуб не продлил контракт, вышел на поле на костылях под шквал оваций от трибун. Однако получив свою серебряную награду, хавбек поспешил покинуть арену. Кикнадзе рассказал, что клуб может начать судиться с Тарасовым.

«Есть вариант, что мы с Тарасовым дойдём до суда. Существуют большие расхождения по его операции. По сути, он принял решение самостоятельно и неправильно трактовал сообщение от врача клуба. Тот ответил ему «хорошо» на новость о том, что Дмитрий будет делать операцию. Почему-то он посчитал, что это одобрение, и мы берём на себя все затраты. Наши медики, посоветовавшись с несколькими клиниками, выяснили, что его травму можно было лечить терапевтически. Так или иначе, мы будем разбираться», — пояснил директор.

Стоит отметить, что Дмитрий Тарасов был единственным представителем группы игроков, с кем клуб расстался по итогам сезона. Остальные церемонию награждения пропустили, в том числе и экс-капитан «Локо» Игорь Денисов. По словам генерального директора, он лично предлагал полузащитнику присоединиться к церемонии.

«Я звонил ему, но он сказал, что отдыхает на островах. Просил передать медаль через друзей. Так и поступим», — рассказал Кикнадзе.

При этом, как стало известно RT, бывшего генерального директора клуба Илью Геркуса, покинувшего команду в середине сезона, на вручение медалей по итогам чемпионата не приглашали.

«Мечтаю, чтобы не было мата»

Кроме того, Василий Кикнадзе резко осудил поведение болельщиков в первом тайме матча за Суперкубок.

«Когда вы говорите о неуважении, возьмите зеркальце и посмотрите на себя! Недопустимо использовать спортивные результаты для того, чтобы вызывать руководство на диалог. Вы активная часть игры, смотреть на футбол в тишине невозможно! Команда не должна страдать, ищите другие форматы», — обратился к трибуне руководитель клуба.

При этом функционер отметил, что готов к сотрудничеству с активом красно-зелёных. По его словам, он намерен улучшать шумовую и визуальную поддержку команды.

«У меня есть мечта убрать мат со стадиона, чтобы центральные сектора болели так же, как наша фанатская трибуна. Я хочу, чтобы у нас тут были турецкие «Галатасарай» и «Фенербахче»! Моя цель чтобы на матчи ходили по двадцать тысяч зрителей», — пояснил генеральный директор железнодорожников.

Что касается самого больного для фанатов вопроса — дорогих абонементов, менять политику руководство клуба в грядущем сезоне не будет. Более того, Кикнадзе привёл статистику, доказывающую, что на реализации абонементной программы уже удалось заработать.

«Повышение цен — это шаг по улучшению эффективности, но признаю ошибку в том, что необходимо было развернуть масштабную компанию по мотивации и объяснениям предстоящего ценового скачка. При этом отмечу, что все деньги, которые мы заработаем, я отправлю на улучшение условий для вас, болельщиков. Это и развлекательные программы, и утепление стадиона», — заявил функционер.

В общей сложности встреча длилась более 4 часов. Кикнадзе закончил отвечать на вопросы фанатов около полуночи. При этом обе стороны признали, что диалог необходимо продолжить. Следующую попытку выработать общий взгляд на развитие «Локомотива» болельщики и руководитель предпримут 15 июля. Кикнадзе пригласил поклонников клуба на ещё одну встречу, которая пройдёт уже в закрытом для СМИ режиме.